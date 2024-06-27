嫌鄰居吃年夜飯太吵！恐怖男雙刀綁手掌狂捅4人　判4年10月定讞

▲一家四口吃團圓飯，竟遭男子持刀闖入砍殺，當時現場血跡斑斑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新北市樹林高姓男子，2023年1月除夕夜時不滿鄰居吃年夜飯發出太多噪音，竟在酒後持刀上門理論，最後砍傷一家4口，傷者腹部遭穿刺且臟器外露，當場肚破腸流，還好送醫後全都撿回一命。高男犯案後打電話到警察局自首，最高法院審理後，依照4個殺人未遂罪將高男判刑4年10月定讞。

據了解，61歲的高男平日獨居，與被害人一家比鄰而居，平日就嫌棄對方家中太吵，雙方間一直有糾紛。判決指出，本案發生在2023年1月21日除夕夜，晚間7點多，正是家家戶戶開心團圓吃年夜飯的時間，高男嫌對方家中太吵，萌生殺意。

他以橡皮筋將長刀、水果刀分別綑綁在自己的左右手掌，然後按鄰居的門鈴。鄰居家中33歲的兒子前來應門，高男不是說恭喜恭喜，竟然是先以三字經問候對方，更接著說「都給你們死！」雙方爆發口角，最後高男持刀闖入，大喊：「我要讓你們全家死」，對一家四口開始瘋狂砍殺。

其中3人被砍倒在地，有2名傷者還因腹部遭穿刺且臟器外露，當場肚破腸流；另1名家人則衝上樓躲藏。高男行兇後步出門大喊「我1個換4個划得來」，隨即走回家打電話報警。警方緊急將4人送醫，全都撿回一命。檢方最後依照「殺人未遂」罪嫌，提起公訴。

一審將高男重判，案件上訴二審後，高男賠償120萬元。另外高院也認為，高男罹患適應障礙症及酒精使用障礙症，因長期壓力積累，無法排解，有情堪憫恕的適用；再加上他自首得以減刑，最後高院輕判高男有期徒刑4年10月。全案再上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。