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社會 社會焦點 保障人權

炸街猴太超過！排氣管爆出110分貝　逼近「飛機停機坪」噪音

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中市環警監7日在南區執行專案勤務，抓到2台機車噪音分貝達到110。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市警方7日會同環保局、監理站進行聯合稽查，在南區攔查多輛機車，當中就有7台機車噪音超標、二次改裝。其中2台機車更是誇張，排氣管被測得110分貝，讓現場人員相當驚訝，因為該分貝數已經超過救護車發出的分貝、逼近飛機停機坪，均開出罰單。

第三警分局指出，該專案於南區復興路、台中路周邊路段實施，加強攔檢疑似非法改裝、噪音超標及排氣不合格車輛，當晚共檢測出7輛噪音超標與二次改裝車輛，依噪音管制法規定開出總計24000元的罰單，另本次勤務也同步實施車輛排氣檢測，共檢測出6輛不合格之車輛，依空氣汙染防制法規定當場告發，計處9000元罰鍰。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

警方表示，專案中有2輛機車因為改裝排氣管致噪音超標，檢測出來的音量竟達高110分貝，分貝數高的令人咋舌，要知道110分貝已相當於飛機機坪工作環境的聲響，一般人若暴露在這種程度的噪音中超過10分鐘，將傷害耳朵感聲器官導致聽力嚴重受損。

警方強調，對於車主這種損人不利己的行為，除了現場馬上製單告發外，同時也要求車主限期換回合格之排氣管後再次複驗，若不改善將會按次連續處罰，直至合格為止。

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