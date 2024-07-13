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牢房激戰男囚遭法辦！　英正妹獄警首發聲「痛罵跟風仔」

▲▼牢房激戰男囚遭法辦！　正妹獄警首發聲「痛罵跟風仔」。（圖／翻攝自X）

▲31歲的琳達與男囚犯在牢房內做愛，過程全被拍成影片上傳網路。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

英國倫敦一所監獄爆出女獄警與男囚犯在牢房內做愛，過程全被拍成影片上傳網路，而事件曝光後才發現，該名女獄警竟是一名色情網紅。如今面臨司法調查的她終於公開發聲，但卻不是道歉或解釋，而是抱怨其他「抄襲」她影片的色情網紅。

現年31歲的琳達（Linda De Sousa Abreu）除了是一名女獄警外，還是成人平台上的色情網紅，她日前大膽在牢房內和男囚犯做愛，還將全程拍成影片po上網，引起了軒然大波。目前她已辭去了獄警的工作，警方和獄方也正針對這起事件進行調查。

▲▼牢房激戰男囚遭法辦！　正妹獄警首發聲「痛罵跟風仔」。（圖／翻攝自X）

▲琳達拍片抱怨那些抄襲她影片的色情網紅。（圖／翻攝自X）

時隔多日，琳達終於在社群網站上發聲，但她卻不是道歉或解釋，而是抱怨其他抄襲她影片的色情網紅。琳達痛罵其他色情影片創作者，模仿她的影片跟風賺錢，「世界上有太多假冒我的帳號在利用我的不幸賺錢。」

琳達說，她完全沒有從中獲利，「關於OnlyFans創作者冒充和假裝是我，這令人感到非常厭惡，世界上還有其他監獄。」

此外，琳達還質疑此事會曝光，是遭到親友出賣，「老實說，家庭、朋友，你需要非常謹慎地選擇，你以為他們支持你，但事實並非如此，這真的讓人心碎。」

因為這段影片，琳達上月被指控公務人員瀆職，目前獲得有條件保釋，預計29日將首次出庭。

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