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連接英航飛機！倫敦希斯洛機場地面車輛起火　黑煙不斷冒出

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲地面車輛失火，冒出大量濃煙。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

英國航空（British Airways）一架A320客機24日停放在倫敦希斯洛機場第五航廈附近，沒想到與飛機連接的一輛地面車輛起火，大量黑煙冒出，濃煙吞沒機尾。

每日郵報等報導，這架英航班機從希臘雅典起飛後，於當地5時14分降落基斯洛機場，負責英航部分地面業務的DHL車輛停靠在飛機旁，並架起樓梯與飛機連接，卻沒想到突然起火。依據畫面，當時車輛座位位置燃起火勢，推測可能是車輛引擎起火。

機場消防部門立刻出動，遠距離噴水撲滅火勢。英航發言人表示，緊急人員迅速撲滅火勢，沒有搭機乘客遭到波及，也沒有人受傷。希斯洛機場也證實，事故發生當下，飛機上並無乘客。

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