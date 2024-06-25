連接英航飛機！倫敦希斯洛機場地面車輛起火　黑煙不斷冒出

▲地面車輛失火，冒出大量濃煙。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

英國航空（British Airways）一架A320客機24日停放在倫敦希斯洛機場第五航廈附近，沒想到與飛機連接的一輛地面車輛起火，大量黑煙冒出，濃煙吞沒機尾。

A large fire has broken out on a ground stair vehicle connected to a British Airways Airbus A320 plane near to the L2 door at Heathrow’s Terminal 5.



Sources say, this happened before the departure and the passengers have been evacuated.



Courtesy : @avikambo96 @hardy360… pic.twitter.com/pqGnQzgq7S — FL360aero (@fl360aero) June 24, 2024

每日郵報等報導，這架英航班機從希臘雅典起飛後，於當地5時14分降落基斯洛機場，負責英航部分地面業務的DHL車輛停靠在飛機旁，並架起樓梯與飛機連接，卻沒想到突然起火。依據畫面，當時車輛座位位置燃起火勢，推測可能是車輛引擎起火。

機場消防部門立刻出動，遠距離噴水撲滅火勢。英航發言人表示，緊急人員迅速撲滅火勢，沒有搭機乘客遭到波及，也沒有人受傷。希斯洛機場也證實，事故發生當下，飛機上並無乘客。