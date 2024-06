連接英航飛機！倫敦希斯洛機場地面車輛起火　黑煙不斷冒出

▲地面車輛失火,冒出大量濃煙。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

英國航空(British Airways)一架A320客機24日停放在倫敦希斯洛機場第五航廈附近,沒想到與飛機連接的一輛地面車輛起火,大量黑煙冒出,濃煙吞沒機尾。

A large fire has broken out on a ground stair vehicle connected to a British Airways Airbus A320 plane near to the L2 door at Heathrow’s Terminal 5.



Sources say, this happened before the departure and the passengers have been evacuated.



