8月派員參加民主黨大會　國民黨：美大選變數多、須務實確保國安

▲國民黨觀選團21日返抵國門。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統拜登拋出退選震撼彈，轉而支持副手賀錦麗代表民主黨參選，為年底大選增添變數。國民黨今（22日）表示，美國總統大選牽動世界政經局勢，國民黨持續強化對美交流，繼7月派員出席共和黨黨代表大會後，8月中旬也將派員赴美，參加民主黨黨代表大會。無論美國大選結果，中華民國仍須務實確保國家安全，追求自立自強。

國民黨指出，國民黨持續強化對美交流，將於8月中旬由國民黨立委許宇甄、葛如鈞、邱若華、駐美代表秦日新及發言人楊智伃等人，前往芝加哥參加民主黨的黨代表大會觀選。另外，8月中旬，黨中央亦預計赴美與僑界交流，8月底開始則密集展開城市交流，包括台中市長盧秀燕將赴美國西岸一路從西雅圖、舊金山到洛杉磯造訪姐妹市；9月份，台北市長蔣萬安也預計前往美國東岸，造訪紐約、波士頓以及費城等地交流。

國民黨表示，在美國大選前，國民黨籍人士從黨中央、智庫、國會掌握美中台情勢，再到縣市首長，開啟雙邊全面城市、經貿交流。美國總統大選牽動世界政經局勢，國民黨會持續維繫對美關係與世界民主國家交流學習，共同見證參與民主前進的歷程。

國民黨15日派國民黨副秘書長江俊霆、智庫副執行長、桃園市議員凌濤、副發言人康晉瑜、青年團總團長羅雍勝，以及秦日新等人，前往美國，出席在密爾瓦基舉行的共和黨黨代表大會，見證美國共和黨總統提名人川普（Donald Trump）宣布副手范斯，並與前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等美國政要互動交流。