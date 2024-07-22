拜登10大出糗瞬間！摔倒、叫錯人　直呼國防部長「那個黑人」

記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登21日宣布退選，已高齡81歲的他，先前就時常在公開場合失態，讓外界質疑他競選連任的能力。如今拜登宣布退選，外媒也整理出他令人尷尬的10大出糗紀錄。

1.誤稱烏克蘭總統澤倫斯基為「普丁」

拜登7月11日在北大西洋公約組織（NATO）儀式上介紹烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）時，不小心叫成俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。他也隨即意識到錯誤，立刻更正表示，「我太專注在打敗普丁總統了，我們必須擔心此事。」

▲拜登將澤倫斯基叫成普丁，讓一旁的澤倫斯基相當尷尬。（圖／路透）

2.將副手賀錦麗叫成「川普」

就在拜登誤稱澤倫斯基是普丁後幾小時，記者詢問拜登，對於賀錦麗（Kamala Harris）是否有信心時，拜登又再度口誤，將賀錦麗直接講成川普，「如果她（賀錦麗）不夠格擔任總統，我就不會選擇川普（Donald Trump）當副手。」

3.忘記國防部長名字

拜登7月17日接受黑人娛樂電視台BET News訪問，結果他在提及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）時，竟忘了對方的名字，「看看我所受到的熱烈討論，因為我任命了一位，呃，一位國防部長，一名黑人。」

Joe Biden forgot Lloyd Austin’s name and refers to him as “the black man.” pic.twitter.com/oXf85ytxCs — InsidersHut (@InsidersHut) July 18, 2024

4.上台撞到國旗、沒跟巴西總統握手

拜登去年9月在紐約參加聯合國大會時，在場邊會見巴西總統魯拉（Lula da Silva）後共同召開記者會，但拜登上台時卻差點撞倒台上的巴西國旗，離去前也忘了和魯拉握手，讓魯拉深感不滿。

隨後在魯拉致辭時，拜登的口譯裝置似乎出現了問題，導致他全程都在擺弄耳機線，就連魯拉也忍不住詢問，「拜登總統，你聽得到我說話嗎？這可是巴西和美國的歷史性時刻」。

After a press conference with President Lula of Brazil, Joe Biden walks away free and easy. Probably in his mind, he believes the person he shook hand with is Lula. ???????? pic.twitter.com/1pdGktCIrT — Amwoga Khalwale (@amwogakhalwale) March 20, 2024

5.錯稱拉丁裔黨團和非裔黨團

拜登去年9月在國會發表主題演說，結果將現場「民主黨國會拉丁裔黨團」（Congressional Hispanic Caucus）誤稱作「美國國會黑人國會議員連線」（Congressional Black Caucus）。

6.重複敘述相同故事

拜登去年9月在紐約一場私人舉行的募款活動中，幾乎一字不差地重複說了2次發生在2017年的維吉尼亞州右翼極端分子集會活動事件；當時這起事件造成1死19傷。

7.錯稱非裔饒舌歌手姓名

拜登去年9月在一場頒獎典禮上，將非裔傳奇饒舌歌手LL Cool J的名字叫成LL Jay Cool J，並直接稱對方為「男孩」；在美國，稱非裔美國人為男孩，被認為是貶義詞。

8.聲稱自己經歷過每一場大型槍擊事件

拜登日前稱，他曾在911事件發生後隔天訪問現場，但實際上他並未這麼做。此外，他還說自己親臨了每場大規模槍擊的現場；事實上，美國光是今年就發生了500多起大規模槍擊事件，拜登不可能去每一處現場。

9.空軍官校畢典演說「講台上跌倒」正面撲地

拜登去年6月到科羅拉多州美國空軍官校（Air Force Academy）對畢業生進行演說，結果他在跟一名官校學員握手後，準備走回自己的位置，但中途跌了一跤，特勤人員和軍校學員立刻衝上前將他扶起，疑似是被地上的小型黑色沙袋絆倒。

10.騎腳踏車摔倒

拜登2022年06月在德拉瓦州雷荷勃斯灘（Rehoboth Beach）騎腳踏車時，停下來與一群民眾交談，結果因鞋子卡住不慎摔倒，特勤人員跟群眾立刻將他扶起，他也直呼「沒事」。

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