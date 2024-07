拜登10大出糗瞬間！摔倒、叫錯人　直呼國防部長「那個黑人」

記者張方瑀/綜合報導

美國總統拜登21日宣布退選,已高齡81歲的他,先前就時常在公開場合失態,讓外界質疑他競選連任的能力。如今拜登宣布退選,外媒也整理出他令人尷尬的10大出糗紀錄。

1.誤稱烏克蘭總統澤倫斯基為「普丁」

拜登7月11日在北大西洋公約組織(NATO)儀式上介紹烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)時,不小心叫成俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)。他也隨即意識到錯誤,立刻更正表示,「我太專注在打敗普丁總統了,我們必須擔心此事。」

▲拜登將澤倫斯基叫成普丁,讓一旁的澤倫斯基相當尷尬。(圖/路透)

2.將副手賀錦麗叫成「川普」

就在拜登誤稱澤倫斯基是普丁後幾小時,記者詢問拜登,對於賀錦麗(Kamala Harris)是否有信心時,拜登又再度口誤,將賀錦麗直接講成川普,「如果她(賀錦麗)不夠格擔任總統,我就不會選擇川普(Donald Trump)當副手。」

3.忘記國防部長名字

拜登7月17日接受黑人娛樂電視台BET News訪問,結果他在提及國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)時,竟忘了對方的名字,「看看我所受到的熱烈討論,因為我任命了一位,呃,一位國防部長,一名黑人。」

Joe Biden forgot Lloyd Austin’s name and refers to him as “the black man.” pic.twitter.com/oXf85ytxCs

4.上台撞到國旗、沒跟巴西總統握手

拜登去年9月在紐約參加聯合國大會時,在場邊會見巴西總統魯拉(Lula da Silva)後共同召開記者會,但拜登上台時卻差點撞倒台上的巴西國旗,離去前也忘了和魯拉握手,讓魯拉深感不滿。

隨後在魯拉致辭時,拜登的口譯裝置似乎出現了問題,導致他全程都在擺弄耳機線,就連魯拉也忍不住詢問,「拜登總統,你聽得到我說話嗎?這可是巴西和美國的歷史性時刻」。

After a press conference with President Lula of Brazil, Joe Biden walks away free and easy. Probably in his mind, he believes the person he shook hand with is Lula. ???????? pic.twitter.com/1pdGktCIrT