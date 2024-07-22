　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

市府挨批動作慢！板橋私幼教保員施暴被停招　侯友宜：絕不寬貸

▲新北市長侯友宜出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」論壇活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜表示，勒令園所停招、絕不寬貸。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市板橋區私立福音幼兒園今年3月發生不當管教事件，教保員被控涉嫌體罰幼童，包括大力拉扯、拍打、脫褲子，甚至頭部重擊地板，共有8名幼童受害。對此，新北市長侯友宜今（22日）出席公益活動時受訪回應，不適當者絕不寬貸，應讓孩子在安全環境下學習。

被問到民代質疑市府動作太慢，且據傳其中兩名被指控的教保員，有10年資歷，還曾榮獲新北市公私立幼兒園教保服務資深人員獎項，未來在評選制度上，是否會增加其他門檻？侯友宜強調，接獲通報後，第一時間立即展開調查，並對行為人祭出終身不得聘用，也處罰幼兒園，解除準公共化契約及勒令停招。

侯友宜表示，對於有法律諮詢、轉校需求的家長，都有成立專案幫助，讓家長安心、孩子安全，市府會跟家長並肩作戰，不適當的一定嚴懲、絕不寬貸。

侯友宜也說，對於老師的任何行為，除了更加嚴格考核，預防上只要能夠全力把關，均會全力以赴，一旦發生便全力處理，絕不容許孩子受到不當管教，應給孩子安全學習的空間。

新北市教育局則指出，4月接獲家長陳情，幼生疑似在私立福音幼兒園遭受不當對待，立即依規定將行為人停職並啟動調查，該案已完成調查，並經教保服務機構不適任人員認定委員會會議決議。

教育局說，本案涉及體罰與不當管教多名幼生，分別裁處3名行為人終身不得聘任、列管3年及接受研習，並分別罰鍰60萬元、30萬元及3萬元，並於6月公告幼兒園及行為人姓名。

針對幼兒園督導管理疏失部分，教育局裁處負責人最高6萬元，為維護幼生安全，勒令該園所停招。該園6月即無招收新生，113學年度（2024年8月1日起）解除準公共幼兒園契約；針對家長個別需求，已督導園所辦理退費，並媒合、安置幼生，提供家長法律諮詢。

ET快訊
當眾扒童褲「大家一起笑他」！　幼兒園惡師趴地痛哭：對不起
快訊／收到「飛彈火箭攻擊」別慌！　萬安演習告警簡訊曝光
萬安演習登場！　賴清德：將同步發布「空中威脅告警」測試簡訊
凱米變胖「暴風圈周三上午觸陸」　風雨最強時間曝
拜登10大出糗瞬間！摔倒、叫錯人　直呼國防部長「那個黑人」
義大Outlet有蛇！　特價商品上蠕動　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

市府挨批動作慢！板橋私幼教保員施暴被停招　侯友宜：絕不寬貸

萬安演習登場！　賴清德：將同步發布「空中威脅告警」測試簡訊

北市二殯新名「懷愛館」　地獄哏殯雪奇緣、殯與火之歌被淘汰了

拜登退選、川普對台言論不友善　蔣萬安：台美情誼仍穩固

孫安佐昔呼麻卻變「北市反毒代言人」？　蔣萬安澄清：他不是

防狼師案再發生　蔣萬安曝3精進作法：接獲性平通報「即刻停職」

影／漢光啟動！海軍62部隊緊急出港　磐石軍艦戰力保存抵戰術位置

拜登退選勾「換柱」回憶　洪秀柱幕僚：國民黨受傷比民主黨更重

台南市長改徵召？　陳亭妃剛搶下中常委：誰放風聲讓賴清德困擾

凱米來勢洶洶！北市週三、四放颱風假？　蔣萬安回應了

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

林俊傑是香菜Lover

17歲少年搶老人手機　逃逸3秒後遭公車撞死

王建民登板夢幻對決洪一中　觸身球砸中陳金鋒：完蛋了

市府挨批動作慢！板橋私幼教保員施暴被停招　侯友宜：絕不寬貸

萬安演習登場！　賴清德：將同步發布「空中威脅告警」測試簡訊

北市二殯新名「懷愛館」　地獄哏殯雪奇緣、殯與火之歌被淘汰了

拜登退選、川普對台言論不友善　蔣萬安：台美情誼仍穩固

孫安佐昔呼麻卻變「北市反毒代言人」？　蔣萬安澄清：他不是

防狼師案再發生　蔣萬安曝3精進作法：接獲性平通報「即刻停職」

影／漢光啟動！海軍62部隊緊急出港　磐石軍艦戰力保存抵戰術位置

拜登退選勾「換柱」回憶　洪秀柱幕僚：國民黨受傷比民主黨更重

台南市長改徵召？　陳亭妃剛搶下中常委：誰放風聲讓賴清德困擾

凱米來勢洶洶！北市週三、四放颱風假？　蔣萬安回應了

快訊／新北30歲男三峽溪溺水　警消急拉上岸CPR搶救中

三中全會緊接政治局會議　投行：陸短期內將有更多房地產政策

頭戴內褲、馬尾遮點！PTT驚見「變態蘿莉控板」　她心痛求高調　

快訊／板橋篤行路大火！現場慘況曝光　4店面、12機車全燒個精光

國3竹山段自撞片！轎車「S型飄移」衝護欄　車頭爛毀釀2傷

才奪金曲歌王！　熱狗濕身突宣佈「有喜了」時間點曝光

基隆市社會處爆性騷！科長摸肩女社工還想私了　被調離現職

數學奧林匹亞揭曉　雄中、建中包辦6面獎牌「國際排名11」

曝「選美國男籃棄法國」主因　恩比德不怕被噓：我首選是喀麥隆

當眾扒童褲「大家一起笑他」！　幼兒園惡師趴地痛哭：對不起

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

政治熱門新聞

凱米逼近有望放颱風假？蔣回應了

拜登突退選！　前立委揭：最後一根稻草是澤倫斯基做了「這件事」

卓榮泰宣布「軍公教加薪3%」　喊話國內企業老闆：幫員工加薪！

分析／新賴系過半卻遭陳亭妃單兵突圍　台南市長3選將都入列御前會

郭國文曬與賴清德、陳水扁合照！　大讚兩任「台南總統」齊聚一堂

陳亭妃逆襲！脫離正國會　擁2席中執委、搶下1席中常委

萬安演習登場！　賴清德：將同步發布「空中威脅告警」測試簡訊

快訊／爆冷門！正國會「出槌」蓋成廢票僅守3席　陳亭妃突圍拿2席執委

漢光40演習今登場！共軍又來　派無人機「四面完整繞台」不留空隙

竹北8天坑、偷工減料釀建物倒塌28人罹難　時力揭豐邑30年黑歷史

私幼性侵案幼兒園疑「借殼上市」　許淑華要北市府公布調查報告

漢光40演習明破曉「戰力保存」揭序幕　大量戰機轉往東部洞窟隱蔽

淘汰地獄哏！北市二殯新名字出爐

馬英九遭獨派嗆臭要飯　馬辦斥1450是民主敗類、下三濫

更多熱門

相關新聞

新北幼兒園虐8童！3師「扒褲羞辱、倒吊撞頭」惡行曝光

新北幼兒園虐8童！3師「扒褲羞辱、倒吊撞頭」惡行曝光

新北市板橋區一間幼兒園發生虐童事件！園內3名老師不僅動手打人，還以棉被甩臉、腳踩後背等方式對待幼童，甚至見到小朋友尿褲子時，還當眾扒褲羞辱，並叫其他小朋友來圍觀，讓小朋友內心飽受陰影。3名家長得知孩子遭受非人對待後，氣得上警局提告，警方後續將依妨害幼童自然發育及傷害罪嫌移請新北檢偵辦。另外，相關單位循線查出，一共有8名孩童受害，教育局6月已勒令該幼兒園停招。

拜登退選勾「換柱」回憶　洪秀柱幕僚：國民黨受傷比民主黨更重

拜登退選勾「換柱」回憶　洪秀柱幕僚：國民黨受傷比民主黨更重

出席模範父親表揚大會　侯友宜勉勵子女及時行孝

出席模範父親表揚大會　侯友宜勉勵子女及時行孝

新國會排行榜曝光！　這「藍委」質詢數全立院最多

新國會排行榜曝光！　這「藍委」質詢數全立院最多

幼兒園保全靠糖果誘騙　猥褻11幼童

幼兒園保全靠糖果誘騙　猥褻11幼童

關鍵字：

國民黨侯友宜幼兒園暴力虐童

讀者迴響

熱門新聞

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

有機會颱風假？　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率破8成

凱米登陸機率升！2地成風雨搖滾區

凱米路徑再往西修！擦過北部沿岸　8縣市暴風圈侵襲機率破9成

今年鬼月最衰3星座公開！

陸醫院院長偷吃嬌妻閨蜜！網見正臉照大歪樓

胎兒染色體多個Y！網喊母湯：惡魔基因

即／拜登宣布「放棄競選連任」

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

凱米不排除成強颱！明下半天「越晚雨越大」　暴風圈最近時間曝

凱米逼近有望放颱風假？蔣回應了

手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」

凱米「挑戰強颱」最快深夜海警　明加速北上！2天風雨最劇

覺得好累！他皮膚「詭冒1症狀」　醫一照驚罹肝癌

直擊籃籃收工「BMW停電視台門口等」

更多

最夯影音

更多

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面