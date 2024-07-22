市府挨批動作慢！板橋私幼教保員施暴被停招　侯友宜：絕不寬貸

▲侯友宜表示，勒令園所停招、絕不寬貸。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市板橋區私立福音幼兒園今年3月發生不當管教事件，教保員被控涉嫌體罰幼童，包括大力拉扯、拍打、脫褲子，甚至頭部重擊地板，共有8名幼童受害。對此，新北市長侯友宜今（22日）出席公益活動時受訪回應，不適當者絕不寬貸，應讓孩子在安全環境下學習。

被問到民代質疑市府動作太慢，且據傳其中兩名被指控的教保員，有10年資歷，還曾榮獲新北市公私立幼兒園教保服務資深人員獎項，未來在評選制度上，是否會增加其他門檻？侯友宜強調，接獲通報後，第一時間立即展開調查，並對行為人祭出終身不得聘用，也處罰幼兒園，解除準公共化契約及勒令停招。

侯友宜表示，對於有法律諮詢、轉校需求的家長，都有成立專案幫助，讓家長安心、孩子安全，市府會跟家長並肩作戰，不適當的一定嚴懲、絕不寬貸。

侯友宜也說，對於老師的任何行為，除了更加嚴格考核，預防上只要能夠全力把關，均會全力以赴，一旦發生便全力處理，絕不容許孩子受到不當管教，應給孩子安全學習的空間。

新北市教育局則指出，4月接獲家長陳情，幼生疑似在私立福音幼兒園遭受不當對待，立即依規定將行為人停職並啟動調查，該案已完成調查，並經教保服務機構不適任人員認定委員會會議決議。

教育局說，本案涉及體罰與不當管教多名幼生，分別裁處3名行為人終身不得聘任、列管3年及接受研習，並分別罰鍰60萬元、30萬元及3萬元，並於6月公告幼兒園及行為人姓名。

針對幼兒園督導管理疏失部分，教育局裁處負責人最高6萬元，為維護幼生安全，勒令該園所停招。該園6月即無招收新生，113學年度（2024年8月1日起）解除準公共幼兒園契約；針對家長個別需求，已督導園所辦理退費，並媒合、安置幼生，提供家長法律諮詢。