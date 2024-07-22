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拜登退選震驚國際！日相岸田讚嘆「最正確的選擇」　南韓府方避談

▲▼美國總統拜登、日相岸田文雄、南韓總統尹錫悅21日下午在廣島舉行三邊會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登上任以來，積極拉攏南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄，強化美日韓合作。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統拜登於當地時間21日向外界拋出震撼彈，表示將放棄競選連任，並專注於總統職務直到任期結束。消息一出，外界紛紛關注民主黨今後的選舉布局。對此，日本首相岸田文雄認為，拜登做出最正確的判斷；至於南韓總統辦公室則強調，美國國內對於美韓同盟的支持超越黨派。

根據《日本放送協會》，拜登退選的消息震驚國際，岸田文雄今（22）日在總理官邸針對現場記者提問時，針對拜登退選一事做出回覆，「因為這攸關美國國內政治，雖然對此應克制、避免做出直接性的評論，但我認為拜登總統在政治層面上做出了『最正確的判斷』」。

岸田文雄繼續表示，「對於日美同盟而言更不必說，美國身為我國（日本）外交、安全保障利益的基本軸心，未來也將持續關注相關動向。」

日本官房長官林芳正22日上午在記者會上則表示，未來將會強化和美國政府的溝通，「拜登總統就任以來，便專注於美國國內外的各種議題，並主導強化發展日美關係。身為我同盟國的美國未來將會執行何種政策，對於我國（日本）而言是重要的關注事項，將關注情勢發展。」

至於南韓總統辦公室，則是表示不便針對他國政治多作評論。根據《韓民族新聞》，南韓總統辦公室關係人士22日表示，「對於韓美同盟的支持，在美國國內是超越黨派的的。為了能夠持續增進發展全球總括性戰略同盟，我國（南韓）政府將會和美方持續取得緊密合作。」

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