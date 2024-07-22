25歲男突然在廁所死亡　「被裝進屍袋45分鐘」為了媽媽復活

▲男子被裝進屍袋中，後來復活。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國25歲男子托爾曼(Vincent Tolman)在快餐連鎖店內廁所時，被人發現倒在地板上失去知覺，醫護人員抵達現場後施以急救，最後判定他已經死亡，把人裝進屍袋中，沒想到45分鐘後又死而復活。

來自德州的托爾曼，2002年1月在猶他州當地連鎖店Dairy Queen時突然死亡，後來又復活，他近來向當地網路節目講述瀕死經驗。托爾曼表示，當時為了健身的他，與朋友在網路上買了來路不明的健身食品，導致他吃下後出現嘔吐、神智不清等副作用。

托爾曼表示，因為和朋友2個人都很不舒服，2人後來決定開車去Dairy Queen買些東西吃，「我朋友在開車時突然昏倒，我把他搖醒後，把車開到店附近」，結果下車後也感覺到身體不適，立刻衝到廁所中。

托爾曼表示，他只記得自己倒地後仍不斷在嘔吐，後來被嘔吐物弄到窒息昏厥，醫護人員抵達後試圖搶救，最後仍被宣告已經死亡，把他裝進屍袋中。

托爾曼聲稱，自己瀕死時，突然能聽到周圍人內心的想法，他聽到一名急救人員內心想著，自己第一個禮拜上班不能就遇到死亡事件，所以對方拉開屍袋再度進行急救，結果在他被宣告死亡約45分鐘後終於出現生命跡象。

托爾曼表示，他被救活後仍然陷入昏迷長達3天，期間他聲稱他的精神意識已抵達另外一個世界，在那裡他回顧了自己的一生，直到他想到母親會為了自己傷心，突然體認自己的時間未到，所以決定重返人間，回到家人的身邊，後來他將當時見聞撰寫成書並且出版。