比起警察更怕女友！男不想讓她知道「手機密碼」　寧願跳海畫面曝





▲男子被女友逼問手機密碼時突然跳海。（圖／翻攝自YouTube／Arrested on Cam）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名男子與女友在海上被警察盤問時，由於他不想讓女友知道他的手機密碼，竟然跳入海中，在海中漂浮一段時間後才被警方帶回岸上，最後被逮捕，誇張行為在網路曝光後爆紅，獲得超過118萬點閱。

男子因為不想告訴女友手機密碼寧願跳海的影片，近來被分享到YouTube平台後立即爆紅。事件發生在今年4月，畫面來自佛州魚類與野生動物委員會官員的隨身側錄器。

影片中可看到，2名官員在海上發現形跡可疑的佛州男子與女友，所以上前盤問，懷疑自稱為AJ的男子非法捕魚，由於AJ與女友身上都沒有攜帶身分證，所以計畫將他帶回進行調查，讓現場情況變得緊張。

AJ不斷強調他沒有違法，拒絕配合官員的要求，此時身旁女友一直叫他冷靜，後來開始逼他把手機密碼說出來，這樣才可以打電話給老闆求救，沒想到AJ突然就跳入海中。

當AJ在水中試圖逃走時，女友還在船上拼命對他大喊，「把你的手機密碼告訴我」、「你仔細聽好了，我要和你分手」，最後被2名官員帶回岸上逮捕。影片在網路上獲得百萬點閱，網友留言，「他寧願跳海，也不願意把密碼告訴女友」、「這傢伙比起坐牢，更怕讓女友知道密碼」、「女友想看他手機很久了，才會趁這個機會拼命問」。