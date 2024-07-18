衝浪男被捲入海中突然抽筋　靠手上Apple Watch漂流1小時獲救

▲男子被浪捲入海中。（圖／翻攝自Surf Life Saving Far NSW）

記者李振慧／綜合報導

澳洲49歲男子謝爾曼(Rick Shearman)在海中衝浪時，意外被大浪沖走，當他努力想讓自己回到岸上時又不慎抽筋，無助受困在大海中，靠手上Apple Watch成功聯絡救援人員，漂流1小時後終於獲救。

男子謝爾曼13日在新南威爾斯州拜倫灣(Byron Bay)衝浪時，意外被一群碎浪捲走，他表示，「我感覺到有好幾個浪壓著我的頭，一段時間後我突然恐慌了起來，在水下抽筋」。

謝爾曼後來好不容易脫離浪群，試圖想要返回岸上時發現自己受困在距離海灘約1公里處，正當他感到絕望時，突然想起可用手上Apple Watch求救，「當時我飄到離岸邊很遠的地方，受到海浪和大風的影響，其實在那種情況下要使用手錶很不容易，我得把手錶舉在耳邊，才能聽清楚對話」。

謝爾曼順利使用Apple Watch的SOS求救功能，撥打救援部門電話，由於他不知道自己身處位置，得用手錶保持通話長達1小時，讓救援人員能夠跟蹤他的定位，最後成功獲救。

謝爾曼獲救後表示，如果不是靠著手錶的求救功能，光是等待搜救人員找到他可能就會需要好幾天，「如果沒有手錶，我現在有可能還漂浮在某個國際海域中」。