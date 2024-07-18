懷孕9個月「肚子完全沒隆起」　23歲女照穿露肚裝生下健康寶寶

▲女子懷孕期間，身材幾乎沒有改變。（圖／翻攝自TikTok／nikkisalazar_）

記者李振慧／綜合報導

美國紐澤西州23歲女子妮基(Nikki Salazar)2年前發現自己懷孕，原本很期待能穿上美美孕婦裝的她肚子卻一直沒有變大，擔心看醫生也被告知寶寶生長十分正常，最後順利生下一名健康寶寶，讓她懷孕期間完全沒有肚子的生活在網路上爆紅。

妮基在網路上分享她的懷孕過程爆紅，影片中可看到，她的肚子完全沒有隆起、看起來非常平坦，然而她其實已經懷孕6個月以上。妮基近來接受當地電視台採訪表示，懷孕期間她也有孕吐症狀，可是肚子卻一直沒有隆起，即使已經懷孕7個月了，旁人完全無法察覺她已經懷孕。

妮基表示，懷孕8個月時她擔心詢問醫生，醫生向她保證，雖然這種情況很罕見，但她的寶寶非常健康，「大家都說我很幸運，但我反而覺得有點難過，因為我錯過了人生中一段特別經驗，我想要體驗大肚子」。

妮基表示，雖然外表看不出來懷孕，但她同樣也有孕吐、感覺身體沉重、走路上氣不接下氣、背痛等懷孕常見狀況，「到了懷孕後期我幾乎無法走路，因為我的背很痛」，最後於2022年7月生下一名健康男嬰。醫生表示，嬰兒是否健康與孕婦外觀無關，建議每位準媽媽不要和其他人比較。