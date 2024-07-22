有心結？傳裴洛西逼宮拜登　退選前1天曾親致電

▲傳裴洛西曾多次逼宮拜登。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

高齡81歲的美國總統拜登21日宣布退選，並表態力挺副手賀錦麗（Kamala Harris）接棒，不過至今仍有多位民主黨大老未表態，包含前眾議院議長裴洛西、前總統歐巴馬。有消息人士指出，拜登宣布退選前一天，裴洛西曾親自致電，而拜登也對裴洛西瘋狂逼宮感到相當不滿。

根據CNBC報導，知情人士透露，裴洛西（Nancy Pelosi）在20日曾與拜登通話，談及拜登在首次電視辯論的糟糕表現，會如何損害他的政治遺產。不過，知情人士表示，裴洛西和拜登談話時的態度十分友好，目前不確認他們在21日是否有進行通話。

裴洛西和拜登的媒體聯絡人尚未對此做出回應；裴洛西的發言人僅稱，裴洛西自一個多星期前離開華盛頓後，就沒有和拜登進行過交談。

▲歐巴馬也未表態支持賀錦麗。（圖／路透）



拜登21日宣布退出競選後，裴洛西也發文讚揚拜登，「他的願景、價值觀和領導力使他成為美國歷史上最具影響力的總統之一，感謝他一直相信美國的承諾，並給予人們實現自我價值的機會。」

事實上，拜登宣布退選的周末前，就曾多次傳出裴洛西認為拜登表現不佳，私底下力勸退選，讓拜登感到非常惱火。知情人士指出，裴洛西也認為，若拜登退選，民主黨需要透過公開程序選出提名人，不經公開競爭選出接替人選將會嚇跑選民。

與前總統歐巴馬（Barack Obama）相同，裴洛西並未在聲明中公開支持賀錦麗。歐巴馬表示，他對民主黨選出提名者的程序有信心。知情人士則說，歐巴馬認為，透過投票獲得民主黨提名的人，才能夠處於獨特地位，幫助民主黨團結起來。

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