5秒射高3000公尺！陽明交大Asfaloth探空火箭飛試成功

▲Asfaloth火箭首次次飛試成功。（圖／國家太空中心提供）



文／中央社

陽明交大航太系統與流體力學實驗室今天上午6時6分，在屏東旭海成功執行Asfaloth火箭的首次飛試任務，也是蛇鷹混合火箭引擎首度飛試，科研火箭射高約3000公尺，這也是場域啟用以來發射的第6支科研探空火箭。

國家太空中心（TASA）今天發布新聞稿指出，國立陽明交通大學航太系統與流體力學實驗室（Aerospace Systems & Aerodynamics Research, ASARe, 阿莎力）執行Asfaloth火箭的第一次飛試任務，Asfaloth取自小說/電影「魔戒」中的精靈馬，火箭推力約1000公斤，燃燒約10秒，推進約5秒，射高約3000公尺。

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Asfaloth火箭長5.2公尺、直徑26.5公分，重190公斤。ASARe團隊指導助理教授陳竺博淵表示，這次飛試裝填燃料僅全型火箭的1/3，推進約5秒，射高約3000公尺。未來全型火箭發射擬推進15秒，射高10公里，進行飛試。

陳竺博淵說，發射任務結合3個團隊共約25人，包含ASARe、前瞻火箭研究中心ARRC，與微機電伺服控制實驗室MSCL。ASARe主導執行箭體系統整合與發射塔設計，ARRC提供HTTP-3A第一節的主力引擎「蛇鷹混合火箭引擎」，MSCL提供傳輸航電系統。此次任務是蛇鷹混合火箭引擎首度飛試，成為HTTP-3A雙節火箭飛試的前哨站。

負責系統工程的學生王明皓表示，火箭系統複雜度高，很多小問題都可能引發較大問題，系統整合是最困難的部分。 陽明交大目前有3支火箭團隊，研發不同類型火箭。ARRC前瞻火箭研究中心以研製具導控能力的科研火箭為目標（目標射高100公里），ASARe為不具導控能力科研探空火箭（射高100公里以內），及Formosan Fox團隊以比賽型火箭為主。

國科會表示，TASA過去30餘年執行衛星計畫，充分掌握衛星研製、整測、操控能力，去年再啟動入軌火箭研製計畫，期待掌握發射技術，進一步提升衛星計畫自主性，未來將持續透過委託學界執行科研火箭計畫，以培育相關領域人才。

國科會在屏東旭海設置的短期科研探空火箭發射場域，由TASA辦理審查使用申請與營運管理。目前已發射陽明交大HTTP-3A S2、成功大學兩節式混合火箭、淡江大學淡江一型火箭、Jessie火箭、逢甲大學SHSR-Aero1，Asfaloth是場域啟用以來發射的第6支科研探空火箭。