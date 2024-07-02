陸火箭試射爆炸！天兵科技公開道歉了　承諾賠償受災居民

記者蔡儀潔／綜合報導

北京天兵科技自主研發的天龍三號火箭，30日在測試時在山區墜毀爆炸。該公司今（2）日下午公開致歉，「我們辜負了大家的期待」，並承諾將賠付遭受財產損失居民。

▲爆炸畫面。（圖／翻攝自微博）

北京天兵科技公司今日在官方微博發布致歉信，內容指出，本次試驗地點遠離鞏義市區，試驗開始前，已與當地政府聯合完善安全保障措施，並提前組織周邊人員撤離。

天兵科技表示，此次墜落箭體散落在大山深處的安全布控區內，雖未造成人員傷亡，但仍對試驗基地周邊居民的生活造成了不必要的困擾和負面影響，「我們對此感到無比自責，特此向鞏義市人民表達真誠的歉意。」

天兵科技指出，已經在試驗當天提前啟動了應急響應機制，目前正協同當地政府展開針對周邊受損房屋的勘查、鑒定與賠付，將確保每位因試驗故障遭受財產損失的居民都能得到及時、高效且公正的賠償。

「我司深知，每一次勇攀高峰的挑戰背後，都伴隨著巨大的風險和不確定性」，天兵科技表示，將從此次失利中汲取教訓，在日後的生產工作中將「安全第一」落到實處，以人民生命財產安全為最高出發點，全面加強各項安全管理，確保後續的試驗工作安全嚴謹、萬無一失，歡迎社會各界民眾進行監督和把關，並提出意見和建議。

天兵科技最後表示，他們遭遇的挫折，將會為中國大陸商業航天產業砥礪前行提供寶貴的經驗；再次向所有因試驗失利而受到影響的人們表示最誠摯的歉意。

▲事發畫面。（圖／翻攝自微博）

河南省鞏義市境內6月30日下午傳出火箭殘骸墜地並爆炸起火，被不少民眾目擊並拍下。對此，鞏義市官員證實，民營火箭公司試驗地面動力系統時發生事故，導致火箭脫離結構升空，在測試地點附近的山區墜毀，所幸未造成人員傷亡。

據悉，天龍三號是中國商業航太首款大型液體運載火箭，產品性能以SpaceX的獵鷹9號作為對照標竿，採用二級構型設計，以液氧和媒油做為主推進劑，直徑3.8公尺，起飛質量590噸，近地軌道（LEO）運力17噸，太陽同步軌道（SSO）運力14噸。