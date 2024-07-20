陽明交大「Asfaloth探空火箭」明首度發射！目標3千公尺最高飛行點

▲陽明交大ASARe阿莎力團隊明天在台首度發射火箭 。圖為將驗證的首飛版 Asfaloth。（圖／陽明交大提供）

記者許敏溶／台北報導

為推動台灣在太空探索領域的發展，國立陽明交通大學阿莎力（ASARe）實驗室籌備「Asfaloth 探空火箭」系統，明（21日）將進行首次發射任務，目標是火箭安全飛離發射塔，額外目標則是達到3000公尺最高飛行點，並實現飛行中數據傳輸，藉此展現陽明交大技術能力，也為未來任務和科學探索鋪路。

陽明交大指出，這次進行的發射任務Launch-1，是阿莎力天空之旅的重要一環。首飛任務結合以《魔戒》精靈馬命名，與台灣太空中心TASA合作開發的科研探空火箭Asfaloth，以及以 Autodesk Fusion 360 為雲端架構的火箭設計和任務指揮中心AFS（Aerospace Fusion Studio）。此次發射任務不僅展現陽明交大的技術能力，也為未來任務和科學探索鋪下軌道。

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Launch-1團隊來自陽明交大機械系和太空系統工程研究所，陽明交大說明，成員包含ASARe Lab、前瞻火箭研究中心ARRC和微機電伺服控制實驗室MSCL。由於本次發射還包括ARRC 1300kgf 蛇鷹混合火箭引擎的首次飛行，整體系統極具前瞻性且複雜性高，團隊對飛試保持謹慎的樂觀態度。發射目標是火箭安全飛離發射塔，額外目標是達到3000公尺最高飛行點，並實現飛行中數據傳輸。

陽明交大指出，這次任務標誌著陽明交大太空系統工程和合作夥伴TASA、Autodesk的重要里程碑，將一同為未來的太空任務鋪路，成為台灣太空探索工程卓越的助燃劑。也與專門推廣台灣太空教育角色IP「宇宙喵 Kuroro（酷樂樂） 」共同合作，藉由探索 Asfaloth 發射題材，進一步推廣台灣兒童太空教育應用及發展。



▲陽明交大Formosan Fox團隊6月在 Spaceport America Cup發射的 3.0火箭。（圖／陽明交大提供）