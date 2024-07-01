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大陸 大陸焦點 特派現場

陸天兵科技「天龍三號」火箭試射失控升空　墜山區爆炸畫面曝光

記者柯沛辰／綜合報導

河南省鞏義市境內6月30日下午傳出火箭殘骸墜地並爆炸起火，被不少民眾目擊並拍下。對此，鞏義市官員證實，民營火箭公司試驗地面動力系統時發生事故，導致火箭脫離結構升空，在測試地點附近的山區墜毀，所幸未造成人員傷亡。

綜合陸媒報導，天兵航太科技有限公司6月30日下午3點43分，在鞏義綜合試驗中心對商用運載火箭「天龍三號」進行點火測試，不料箭體與試驗台連接處結構失效，導致火箭脫離發射台升空，隨後箭上計算機主動關機，墜毀在試驗台西南方1.5公里的青龍山區。

▲▼陸天兵科技「天龍三號」火箭試射失控升空　墜山區爆炸畫面曝光。（圖／翻攝自微博）

▲「天龍三號」火箭試射時失控升空，墜落附近山區爆炸。（圖／翻攝自微博）

鞏義市應急管理局強調，事前知道天兵科技測試火箭，且箭體散落在安全布控區，引起局部區域起火，火勢隨後順利撲滅，經排查無人員傷亡。

對此，天兵科技說明，天龍三號是中國商業航太首款大型液體運載火箭，產品性能以SpaceX的獵鷹9號作為對照標竿，採用二級構型設計，以液氧和媒油做為主推進劑，直徑3.8公尺，起飛質量590噸，近地軌道（LEO）運力17噸，太陽同步軌道（SSO）運力14噸。

▲▼陸天兵科技「天龍三號」火箭試射失控升空　墜山區爆炸畫面曝光。（圖／翻攝自微博）

▲「天龍三號」火箭升空後30秒自動關機，從空中向下墜落。（圖／翻攝自微博）

天兵科技指出，天龍三號的動力系統試車是一子級九台TH-12（天火十二）發動機同時點火，是中國現階段運載火箭在研製過程中推力最大的一次動力系統試車，較之前中國航天最大推力試驗增長了2倍。

根據天兵科技在官網介紹，天龍三號預計今年7月完成首飛任務，並在首飛後3年內具備每年超過30次的商業發射能力。如今發生意外，天兵科技在微博回應，「感謝社會各界朋友和上級機關對天兵科技的關注，我們將盡快完成故障歸零，組織新產品的生產和試驗。」

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