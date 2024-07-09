運動後補充高蛋白有助瘦身！陽明交大研究：抑制食慾還能增強肌力

▲陽明交大公布有效控制體重策略，建議運動後30分鐘內補充高蛋白飲品。示意圖。（圖／CFP）



記者許敏溶／台北報導

不少民眾想透過運動瘦身，但有時運動後不忌口反而吃進去更多熱量。陽明交大研究團隊針對平均年齡接近60歲的中年肥胖族群，進行持續三個月高強度間歇飛輪運動，發現運動後雖然食慾明顯增加，但只要在運動後30分鐘內補充高蛋白飲品，不僅飢餓感較低，還會降低吃宵夜機會。顯示中高強度運動後攝取高蛋白飲品，是一種有效體重控制策略。

運動是不少民眾瘦身方式之一，但因運動後食慾大開，反而吃進去更多熱量。陽明交大物理治療暨輔助科技學系教授陳喬男，針對高蛋白飲食的一系列研究，以實證方法驗證高強度間歇運動，輔以高蛋白飲食可以抑制食慾衝動，延緩肌肉衰減並改善心血管代謝。

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陽明交大表示，之前實驗就讓研究團隊發現，運動配合高蛋白飲食可以改善中年肥胖者心血管疾病的危險因子與預防肌少症。這群人在連續的三個月研究中，採取高蛋白飲食再加上運動，明顯降低膽固醇和三酸甘油脂，顯著減少脂肪量，並且改善胰島素敏感性、葡萄糖耐受性和發炎反應，同時也增強肌肉力量和運動能力。

陳喬男表示，過去資料建議每人每公斤每天蛋白質攝取量1.6公克以維持肌肉質量。研究團隊以這個數據做為實驗組的飲食目標。而心寬體胖是中高年齡普遍性問題，衍生出來的是心血管疾病，運動量減少也讓肌肉流失更加快速。研究成果為中高年齡肥胖的族群提供重要參考，也為肥胖管理提供了新的思路和策略。

陳喬男提醒，這個研究是驗證高蛋白飲食在中高年齡族群的運動生理表現，並非表示只吃高蛋白飲食是良好的身體健康管理方法。運動是一切根本，體力與心血管及代謝疾病風險的管控是比體重更值得注意的事。

▲陽明交大研究團隊。（圖／陽明交大提供）