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社會 社會焦點 保障人權

工人處理報廢彈射椅竟遭炸傷　空軍官校判賠374萬確定

▲▼空軍官校。（圖／記者吳世龍攝）

▲工人處理報廢彈射座椅卻遭炸傷，法院判空軍官校須賠償374萬餘元確定。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳銘峯／台北報導

黃姓工人受雇前往空軍官校處理報廢彈射座椅，結果卻遭彈射椅火箭灼傷，體表1/4遭灼傷，臉、胸、手多處傷燙傷。經調查後發現，竟是空軍官校忘記拆除彈射座椅內的火箭推進器，釀成災害。工人求償560萬餘元，最高法院審理後，判決空軍官校須賠償374萬元確定。

判決指出，工人所屬的公司標下軍方「廢舊及不適用物資一年期開放式標售合約」，以自己的處理廠處理軍方回收物。結果2016年12月12日，公司自岡山專業庫提領出廢鐵共29.14公噸，回廠房內處理時，黃姓工人處理這批廢棄物包含彈射座椅火箭（M型）之爆裂物，突然發生爆炸。

工人首當其衝，受到嚴重爆炸傷害，包含全身25％體表面積、臉部、前胸、雙側上肢、左膝二度至三度灼傷，左手爆炸性受傷、拇指及食指截肢、掌側及背側皮膚缺損、左前臂橈骨骨折等傷害。工人不滿，提出民事訴訟，向彈射座椅所屬的空軍官校、國防部空軍司令部、陸軍第四地區支援指揮部、空軍料配件總庫岡山專業庫等單位，求償560萬餘元。

本案一審橋頭地院審理後，因國家賠償時效問題駁回工人的請求。案經上訴第二審，高雄高等法院改依照民法侵權行為損害賠償的規定，進行實質審理。

而高雄高分院調查調查爆炸原因，查出原來當時空軍官校因辦理航空教育展示館陳展機懸吊作業，為減輕陳展機荷重而拆除部分零件，將與機體無關附件全數拆除，但當時漏未將彈射座椅內的火箭拆除；再加上年代久遠，官校人員未能確實清點、分類進行報廢程序，最後就將該彈射座椅當成報廢品報廢，確實具有疏失。

經過計算後，高雄高分院二審逆轉改判空軍官校需負擔賠償責任共374萬餘元。全案再上訴，最高法院1日駁回上訴確定。

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