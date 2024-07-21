屎攻不可忍！南韓決定邊境「擴音機全開」　照三餐播音樂吵死北韓人

▲南韓軍方將從21日同時啟動擴音設備，向北韓實施心戰廣播。此處為南韓京畿道坡州，遠處可看到北韓的哨所和國旗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

針對南韓境內脫北者公民團體空飄含有反體制傳單的氣球，北韓（朝鮮）先是透過最高領導人金正恩的胞妹金與正兩度發表談話警告，接著於18日、今（21）日上午向南韓空飄「穢物氣球」。南韓軍方決定不忍了，原本只是在前線輪流以擴音器進行心戰廣播，如今決定要3個戰線全開到底。

根據《韓聯社》，北韓21日上午再度向南韓空飄穢物氣球，氣球上午抵達南韓京畿道北部。對此，南韓聯合參謀本部稍早證實，「經過我軍（南韓軍）數次警告，從今天（21日）下午1時起（台灣時間中午12時）將會在西部戰線、中部戰線、東部戰線全面開起擴音器，向北韓進行心戰廣播。」

南韓軍方表示，沿著軍事緩衝區（DMZ）的西部戰線、中部戰線、東部戰線原本各自部署固定式的擴音設備，過去4天對北韓重啟心戰廣播以來，是透過「繼電器」（Relay）在3個戰線中輪流播送，不過如今隨著平壤當局無視南韓警告、不斷空飄穢物氣球，因此從21日下午1時起將會同時啟動部署在3個戰線的擴音器。

▲南韓仁川市彌鄒呼區發現北韓空飄的穢物氣球。（資料照／仁川消防本部）

南韓聯合參謀本部相當氣憤，「受到集中性豪雨的影響，不僅我國（南韓）國民、就連北韓居民也承受相當大程度的災害，然而北韓軍方卻反覆進行這種低級卑劣的行為。北韓軍在前線地帶助長緊張情勢升溫的行徑，反而會為北韓軍招來致命代價。在此鄭重警告，北韓政權必須扛起事態全責。」

報導指出，自從北韓18日向南韓空飄穢物氣球後，南韓軍方曾經連續3天在西部、中部、東部戰線，從20日上午6時至晚間10時，連續16個小時輪流啟動擴音設備，向北韓邊境軍隊和居民實施「心戰廣播」，廣播內容多為韓流歌曲（K-POP）、新聞，其中還包括北韓駐古巴大使館參事李日規去年11月脫北的消息。

據悉，北韓從今年4月起派遣大批兵力進駐南北韓交界，除了埋設地雷外，更加強邊防圍牆工事。南韓軍方透過擴音設備向邊境實施心戰廣播，高功率擴音器可讓廣播內容傳達10至30公里遠，其對北韓軍人們傳達訊息，「呼籲同胞們儘早逃離如地獄般的奴隸生活吧！」