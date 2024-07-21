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日AV黑幕！少女被誘進小房間「逼拍暴力性侵片」　男男包圍逃不掉

▲▼性感女人、女子、性侵、性行為。（示意圖／CFP）

▲日本AV產業蓬勃發展，卻也暗藏剝削黑幕。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

日本色情影視（AV）產業蓬勃發展，卻也長期處於法律灰色地帶，暗藏剝削與壓榨女性的陰暗面。許多原本懷抱明星夢的少女被「經紀公司」欺騙，在鏡頭前遭到誘姦，在強迫與勒索之下，簽約拍攝有辱人格的性侵影片。

《每日郵報》報導，日本AV界每年有2000至3000名女優出道，每年發行超過3.5萬部作品，業界產值數十億日圓，卻是許多女性無法逃脫的牢籠，她們被迫成為性侵與勒索的受害者，一些案例也不乏男性受害。

日本非政府組織「ぱっぷす」（PAPS）致力於結束性剝削，並且針對數位暴力、AV性產業遇到的問題，提供諮詢與支持。

組織專員後藤若菜表示，最常見手法是，年輕漂亮的女性在路上被AV星探搭訕，死纏爛打地讚美及說服，「妳好漂亮，可以當明星」。受害者懷抱夢想加入「經紀公司」，卻被騙入隱密小房間，在3至15名陌生男性的包圍下強迫簽約，並且拍攝暴力性侵片販賣，同時也成為勒贖把柄，無法逃離拍片工作。

另一種常見手法是，女大生在網路上搜尋高薪打工時，可能會找到「手部模特兒」、「腿部模特兒」、「新產品試用者」等職缺，面試與錄取都很正常，卻在到職第一天，被建議更換另一個更高薪的工作，那就是演出A片。

受害者們指出，「老闆」會瘋狂威脅利誘，加上情緒勒索，讓她們出於恐懼，不得不答應，例如「妳不是簽約了嗎？」、「我們花了很多時間跟精力為妳準備，妳不能現在才告訴我，不能做這份工作。來吧，不要造成別人的麻煩。」

最令人詫異的是，受害者鼓起勇氣報案後，竟然被警察回絕，理由是雙方確實有簽約。後藤若菜提到其中一名受害者的經驗，由於根據合約，她必須再拍2部作品才能解約，「她去找警察時，他們說，『為什麼不這麼做呢？只要再做2次了，對吧？』簡直令人不敢置信。」

▲桃園市徐姓廟公於2021年5月間，明知女志工為心智缺陷者卻趁廟內無人時性侵得逞，事後承諾賠償卻再度伸狼爪，家屬一怒提告。（示意圖／視覺中國CFP）

2022年6月，律師與受害者們聯手推動新法案，防止AV產業對演員的剝削，尤其針對那些被欺騙、而非自願入行的受害者，包括演員享有簽約到拍攝之間的1個月緩衝期，以及拍攝到發行的4個月緩衝期，作品發布1年內也有權無條件解約，且不需支付違約金，解約後影片更必須下架及收回。

不過，新法律的效果備受質疑，目前也缺乏官方追蹤數據與研究。曾為AV詐騙受害者的YouTuber兼社運家Kurumin Aroma就根據自身經驗指出，「我試圖拒絕很多次，但最終還是辦不到。我認為，這項法律往前邁出了一步，但我擔心的是，它是否能夠保證，在周遭沒有監督者的情況下，受害者能夠真正地說『不。』」

今年2月，大約100名AV女優走上東京銀座街頭，抗議這項新法案。她們認為，此法不僅沒有保護到人們，反而奪走了女優的工作，因為長達數月的緩衝期實在太過嚴苛，侵犯了她們被憲法賦予的工作權。

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