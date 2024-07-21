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川普炫耀好交情　曾邀金正恩一起「看棒球比賽」：放輕鬆一點

▲▼川普20日前往美國密西根州大急流城出席造勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普20日前往美國密西根州大急流城出席造勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國前總統川普確定代表共和黨參選，自從13日從槍擊案倖存後，他首度前往密西根州出席造勢活動。川普在造勢時，再度分享他在任總統時和北韓（朝鮮）最高領導人金正恩之間維繫的好交情。他透露，過去曾經邀請金正恩飛往美國一起看棒球比賽，還要求金正恩「放輕鬆一點」。

根據《韓聯社》，川普於當地時間20日前往美國密西根州大急流城（Grand Rapids）出席造勢活動，為確定代表共和黨參選下屆總統後的首場造勢，他在造勢時再度分享和金正恩之間的好交情，表示適時維繫和對方之間的交情能夠有助於緩解衝突發生，「我和金正恩之間過得很好，他擁有很多核武。」

川普表示，「在我就認（美國）總統期間，最終並沒有讓大家處於危險之中，和金正恩維繫好交情並非壞事。過去我總是勸金正恩，提議要不要去做其他事情。他只願意花錢購買核武。我對他說，『你放輕鬆一點（relax, chill），你已經擁有很多了，你已經擁有太多核武了，太多太多了』。」

川普透露，「我要求他（金正恩）放輕鬆一點，還向他提議一起去看棒球比賽。我告訴他，我會讓你知道什麼是棒球，我們可以一起去看洋基隊比賽。」

不過，川普造勢時並未向現場透露，上述對話所發生的時機點位於何時。

▲▼即便越南河內川金會最後宣告破局，川普卻願意用空軍一號在金正恩回家。（圖／達志影像／美聯社）

▲即便越南河內川金會最後宣告破局，川普卻願意用空軍一號載金正恩回家。（圖／達志影像／美聯社）

過去，川普在任內和金正恩總共會晤3次，自從他在第3次會晤時和金正恩、時任南韓總統文在寅（2019年6月30日）之後，他於2019年9月向現場記者表示，他有出訪平壤的意願，且他非常篤定金正恩其實非常想要出訪美國。

據悉，川普於當地時間18日接受共和黨總統候選人提名後發表90分鐘演說時，也曾提及他過去在任時與金正恩維繫良好關係，並表示未來若成功重返白宮，將會恢復過去在任時「由上而下」的外交決策模式。

當時川普表示，「和擁有非常多核武的某人打好關係，是一件好事。若我們能夠重返白宮，將會和他交好。他（金正恩）也希望我能夠重返白宮，我認為他也非常懷念我。」

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