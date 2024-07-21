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電腦業副理中年失業　靠斜槓重機修護開啟事業第二春

▲電腦業副理面臨優退，學重機修護創業

▲何銘遠把興趣變事業，靠斜槓重機修護開啟事業第二春。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

曾在知名電腦製造業工作20年的何銘遠(現年54歲)，負責電腦製造與研發工作，自基層一路做到副理職；卻在中高齡時期，因公司實施優退政策而不得不離開職場，雖然曾經試圖重新尋找工作，但多次投遞履歷卻未得到回應！

無奈之下，何銘遠決心轉向創業道路；平日喜歡與車友騎乘重機當作休閒娛樂的他，為了想深入了解機車修護相關實務，利用工作之餘110年報名桃竹苗分署「產業人才投資方案」委託中華人才培訓發展協會辦理的「輕型打檔機車修護實務班」，沒想到越學越有興趣，後續還報名「大型重型機車保養實務班」等課程，並順利於優退前考取「機器腳踏車修護技術士乙級證照」。

看準重機休閒旅遊風氣盛行，何銘遠在112年7月遭公司優退後，決定轉而創業，在112年底於新店成立了「麥大車業有限公司」，專營重型機車買賣及修護，重啟事業第二春！

▲電腦業副理面臨優退，學重機修護創業

▲桃竹苗分署委託中華人才培訓發展協會開辦重機修護在職勞工進修課程，圖為訓練實況。

何銘遠感謝「產業人才投資方案」的進修補助，讓他得以斜槓學習重機修護技能，並將興趣轉為事業。回顧參訓期間，他對課程印象深刻，特別是動手拆解和組裝機車的實際操作，老師們也樂於傳授經驗。雖然曾在學習機車的電線迴路上遇到困難，但透過反覆研讀和積極求教，終於克服挑戰。

何銘遠很感謝協會老師及助教的支持，開業後他也多次回訓練單位取經，請教有關店面經營及車隊經營技巧，希望讓自己的事業穩步成長。

桃竹苗分署長賴家仁表示，產業瞬息萬變，在職勞工適時培養第二專長，不僅能讓自己在職場上立於不敗之地，還能為企業培育人才，提升產業競爭力；鼓勵在職勞工利用「產業人才投資方案提升或增加技能，讓自己的「專長延伸」，產生更大的綜效！產業人才投資方案3年內補助最高金額新臺幣7萬元訓練費用，不僅減輕在職勞工經濟負擔壓力，同時提升職場技能，增加競爭力。

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