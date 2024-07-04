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從國手到職業訓練師　宋侑蓁為待業民眾漆出就業夢想

▲從漆作國手到職業訓練師，宋侑蓁為待業民眾漆出就業夢想

▲曾經是漆作裝潢國手的宋侑蓁，從競賽舞台退役後轉任職訓師。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

勞動力發展署桃竹苗分署漆作裝潢課程的職訓師-宋侑蓁，曾經是馳騁國際技能競賽場的漆作國手，從競技舞台到教室，秉持對漆作的熱情和專業知識，不斷努力提升自我，致力將這些技術傳承給職訓學員，贏得敬重。

宋侑蓁自小在台東長大，98年開始初出茅廬，代表公東高工參加全國技能競賽「漆作裝潢」職類競賽，99年終於在「漆作裝潢」競賽場上取得分區賽銀牌及全國賽金牌的優異成績，也是全國技能競賽中首位取得「漆作裝潢」職類的第一位女性金牌選手。

▲從漆作國手到職業訓練師，宋侑蓁為待業民眾漆出就業夢想

▲宋侑蓁老師指導培訓選手掌握漆作裝潢競賽訣竅。（圖／桃竹苗分署提供）

103年她在就讀台灣科技大學時期，宋侑蓁參加第43屆全國技能競賽暨國手選拔賽，以融合原族民各族的歷史傳說故事，創作「勇氣」作為參賽作品，成功取得「漆作裝潢」國手資格，並代表台灣參加在巴西舉行的第43屆國際技能競賽為國爭光。

自國際技能競賽舞台退役後，宋侑蓁她深感技術傳承及培養人才的重要性，106年畢業後她先進入大安高工任教，108年正式進入勞動力發展署桃竹苗分署擔任職訓師，負責「室內裝修漆藝實務班」、「基礎木工與室內裝修實務班」及「室內裝潢木工實務班」等課程的漆作與裝修實務課程教授。

從學生轉變為老師的身分，也讓宋侑蓁面臨挑戰，為了將自身的專業知識轉化為教學內容，並根據學員的不同需求進行因材施教，她積極參與各類師資培訓和研討會，不斷學習最新的教學理念和技術，致力於設計多樣化的課程內容，從基礎理論到術科實作練習，逐步引導學員掌握油漆塗裝的各種技巧。

此外，她還積極參與技能競賽選手的培訓工作，將她曾經作為選手和老師的經驗融入培訓中，成功指導選手獲得兩面全國賽金牌，並培訓出兩位國手。

桃竹苗分署長賴家仁表示，為了讓馳騁在國際賽場的國手在退役之後，能持續在專精的領域上發光發熱，桃竹苗分署依職業訓練師甄審遴聘辦法，積極招募有意願從事教學的國手成為職訓師持續貢獻所學，目前在建築、機電、機械及能源領域，分署已成功遴聘宋侑蓁、林英男、劉原甫及曾怡駿等前國手擔任職訓師，而這些優秀的國手在國際賽事中累積的豐富經驗和卓越的技藝，也為職業訓練師資注入新的活力，並提升專業水準。透過他們的教導，不僅延續了技術與經驗的傳承，也能促進產業人才的養成，對於提升整體教學質量和激發學員的學習熱情，具有重要意義。

桃竹苗分署因應求職季及產業對技術人才的需求，建置最新教學設備，並延攬業界專業師資，辦理機械、能源、資訊、觀光、創意、物流及建築等各類職訓課程，從基礎學科知識的學習，到進階術科實作，都有專業師資教學授課。歡迎15歲(含)以上，具備工作意願的失待業民眾多多利用桃竹苗分署開辦的各項職業訓練課程，補充專業技能。

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