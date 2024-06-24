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高雄「雄挺利」！青創貸款過關同步獲利息補貼　最高逾10萬

▲▼高雄「雄挺利」！青創貸款過關同步獲利息補貼　最高逾10萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「植感景觀有限公司」從事庭園景觀工程、建案外觀設計及施工，受惠雄挺利政策，設計案量大增。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄「雄挺利」利息補貼政策好評不斷，繼去年超過百家青創業者受惠貸款利息補貼，減輕壓力，高市青年局今年持續加碼利息補貼，讓青創業者通過青創貸款，有如再拿到一份額外紅利，額度用完為止，協助在地青年頭家站穩創業腳步。青年局強調，只要青創業者申請經濟部青創貸款核准通過，即可同步獲得利息補貼，最高可獲補貼10萬元以上。

▲▼高雄「雄挺利」！青創貸款過關同步獲利息補貼　最高逾10萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲高市青年局「雄挺利」計畫讓申請通過經濟部青創貸款的青創頭家，享有貸款本金200萬元之5年利息補貼，最高補貼可達10萬元以上。（圖／記者賴文萱翻攝）

青年局表示，利息補貼政策上路後，深受青創店家正面肯定，一家位於美術館特區旁「Hayley's Pilates」著重親子友善與體貼女性的放鬆空間，因雄挺利補貼熬過艱辛，負責人Hayley直呼幫助很大，創業壓力之一來自貸款利息負擔，有了雄挺利當靠山，充分感受到創業路上不孤單。

▲▼高雄「雄挺利」！青創貸款過關同步獲利息補貼　最高逾10萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「Hayley's Pilates」空間以皮拉提斯運動教學為主，負責人Hayley擁有國家物理治療師資格，她的事業因雄挺利政策，挺過創業艱辛。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，專營室外工程「植感實業公司」負責人張錦庭也說，雄挺利政策讓公司成功拓展業務，今年不僅擴編新部門，增設格柵及太陽能鋼構施工團隊，設計案量也增加，「有這項政策真好」。

青年局長張以理指出，為將高雄打造成為創業友善都市，去年雄挺利收到青創貸款總額度破億元本金的利息補貼申請案，受惠青創店家更是超上百家，近來在高市府努力下，產業轉型日趨蓬勃活躍，青年創業勢頭也不斷增長，期盼透過這項利息補貼政策，幫助青年在築夢過程降低負擔，有效提升就業率。

張以理說，今年雄挺利計畫介接中央經濟部貸款政策，貸款本金額度約是1億元，由兆豐銀行、高雄銀行承作辦理，只要青創業者核貸通過，即可同步申請利息補貼，貸款本金金額200萬元之5年利息補貼，最高補貼約逾10萬元以上。

利息補貼計畫分兩期申請，第一期申請期間為113年7月1日至113年12月31日；第二期申請期間為114年1月1日至114年6月30日，兩期皆以預算用罄為止，補貼共約1億元貸款本金之5年利息補貼。

▲▼高雄「雄挺利」！青創貸款過關同步獲利息補貼　最高逾10萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「植感景觀有限公司」以擬真3D設計圖，打造與客戶想像零誤差的建築設計。（圖／記者賴文萱翻攝）

青年局則進一步說明，設籍高市滿3個月、年齡為18歲至45歲，並於高市設有5年內公司、商業登記，向兆豐銀行高雄各分行（不含簡易型分行）、或高雄銀行營業部申請經濟部青創貸款獲貸者，同步會有雄挺利利息補貼款，款項將由銀行直接撥入申請人帳戶，懷抱創業夢想青年把握機會申請，在創業路上添加一份戰力。

青年局將持續透過各項政策如青年創業補助、參展補助與各式創業輔導諮詢課程，協助懷有創業夢的在地青年，有資金需求或任何創業問題的民眾來諮詢，也可上網搜尋「高雄市政府青年局」、加入官方FB、IG與Line@好友，即時接收第一手青創資訊。

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