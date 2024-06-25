從失業到創業　 黃國賢靠職訓重啟人生下半場

▲58歲黃國賢歷經失業、參與職訓到成功創業，展開不一樣的職涯人生，創業成立「吾告讚」創意工作坊，賣起客製化馬克杯、帆布袋與雷雕商品等文創小物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

58歲黃國賢原在中國從事業務，無奈受新冠肺炎疫情影響，只好回台另尋發展，但求職路上不順，後來毅然參加勞動部雲嘉南分署「網路行銷設計與影片創作」職訓課程，學習平面設計、多媒體影音行銷等技能，結訓後自行創業，客製化設計馬克杯、帆布袋與雷雕商品等文創小物販賣，業績不俗，開心迎接嶄新職涯。

黃國賢說，他20多年前就到中國發展從事業務相關工作，原本做得好好的，卻因突如其來的疫情攪局，業績一落千丈，因此決定返台尋求新機會，投了多份履歷卻遲遲找不到穩定工作，考量自己年紀不小，萌生創業念頭，後來參加分署開辦的「網路行銷設計與影片創作」課程，歸零學習、重新再出發。

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黃國賢回憶，在分署半年、840個小時的訓練期間，學習數位行銷、短影音企劃與拍攝、多媒體影音剪輯、遙控無人機等課程相當多元豐富，且上課方式都以核心原理打底，並搭配實作兼具的系統化課程，讓他這個門外漢很快就進入狀況，更感謝老師不厭其煩教導及強化練習，結訓前還取得印前製程(圖文組版)丙級證照，離創業夢想更邁進一步。

結訓後，黃國賢利用所學開創自己事業的第二春，成立「吾告讚（We Very Good）」創意工作坊，賣起客製化馬克杯、帆布袋與雷雕商品等文創小物，並發揮之前積累的業務實力，在各大網路平台建立行銷通路，為自創品牌拓展穩固基礎，近來也拜「台南400」契機所賜，設計的產品搭上台南400意象，商品銷量賣得不錯，讓他對創業之路更有信心，黃國賢感謝勞動部給資源，「職訓期間的磨練，讓我功力大增」。

「機會是給準備好的人，就算零基礎，也能靠努力學習強化就業實力」，雲嘉南分署長劉邦棟指出，分署每年辦理職前訓練課程近40種可供選擇，不僅有專業訓練師資和完善場域及設備，學員受訓期間不僅免學費，如符合就業保險非自願離職者或特定對象身分，還有職訓生活津貼可領；若參訓者是15-29歲待業青年，亦有學習獎勵金補貼，歡迎民眾報名參訓，培養一技之長。

目前雲嘉南分署新一期的自辦職前訓練課程招生中，即日起報名至8月16日止，課程有網路行銷設計與影片創作、數位圖文傳播科技、汽車噴漆及美容鍍膜、智慧農業科技應用、冷凍空調等17項職類，詳情可上分署官網(https://yct168.wda.gov.tw)查詢或電洽(06)6985945轉1099。