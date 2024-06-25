　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

從失業到創業　 黃國賢靠職訓重啟人生下半場

▲58歲黃國賢歷經失業、參與職訓到成功創業，展開不一樣的職涯人生，創業成立「吾告讚」創意工作坊，賣起客製化馬克杯、帆布袋與雷雕商品等文創小物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲58歲黃國賢歷經失業、參與職訓到成功創業，展開不一樣的職涯人生，創業成立「吾告讚」創意工作坊，賣起客製化馬克杯、帆布袋與雷雕商品等文創小物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

58歲黃國賢原在中國從事業務，無奈受新冠肺炎疫情影響，只好回台另尋發展，但求職路上不順，後來毅然參加勞動部雲嘉南分署「網路行銷設計與影片創作」職訓課程，學習平面設計、多媒體影音行銷等技能，結訓後自行創業，客製化設計馬克杯、帆布袋與雷雕商品等文創小物販賣，業績不俗，開心迎接嶄新職涯。

黃國賢說，他20多年前就到中國發展從事業務相關工作，原本做得好好的，卻因突如其來的疫情攪局，業績一落千丈，因此決定返台尋求新機會，投了多份履歷卻遲遲找不到穩定工作，考量自己年紀不小，萌生創業念頭，後來參加分署開辦的「網路行銷設計與影片創作」課程，歸零學習、重新再出發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲58歲黃國賢歷經失業、參與職訓到成功創業，展開不一樣的職涯人生，創業成立「吾告讚」創意工作坊，賣起客製化馬克杯、帆布袋與雷雕商品等文創小物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃國賢回憶，在分署半年、840個小時的訓練期間，學習數位行銷、短影音企劃與拍攝、多媒體影音剪輯、遙控無人機等課程相當多元豐富，且上課方式都以核心原理打底，並搭配實作兼具的系統化課程，讓他這個門外漢很快就進入狀況，更感謝老師不厭其煩教導及強化練習，結訓前還取得印前製程(圖文組版)丙級證照，離創業夢想更邁進一步。

結訓後，黃國賢利用所學開創自己事業的第二春，成立「吾告讚（We Very Good）」創意工作坊，賣起客製化馬克杯、帆布袋與雷雕商品等文創小物，並發揮之前積累的業務實力，在各大網路平台建立行銷通路，為自創品牌拓展穩固基礎，近來也拜「台南400」契機所賜，設計的產品搭上台南400意象，商品銷量賣得不錯，讓他對創業之路更有信心，黃國賢感謝勞動部給資源，「職訓期間的磨練，讓我功力大增」。

▲58歲黃國賢歷經失業、參與職訓到成功創業，展開不一樣的職涯人生，創業成立「吾告讚」創意工作坊，賣起客製化馬克杯、帆布袋與雷雕商品等文創小物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「機會是給準備好的人，就算零基礎，也能靠努力學習強化就業實力」，雲嘉南分署長劉邦棟指出，分署每年辦理職前訓練課程近40種可供選擇，不僅有專業訓練師資和完善場域及設備，學員受訓期間不僅免學費，如符合就業保險非自願離職者或特定對象身分，還有職訓生活津貼可領；若參訓者是15-29歲待業青年，亦有學習獎勵金補貼，歡迎民眾報名參訓，培養一技之長。

目前雲嘉南分署新一期的自辦職前訓練課程招生中，即日起報名至8月16日止，課程有網路行銷設計與影片創作、數位圖文傳播科技、汽車噴漆及美容鍍膜、智慧農業科技應用、冷凍空調等17項職類，詳情可上分署官網(https://yct168.wda.gov.tw)查詢或電洽(06)6985945轉1099。

ET快訊
竹科大廠疏散1100人　B3休旅車自燃狂竄煙　
快訊／台積電高雄第三座2奈米廠　環評過關
快訊／大雷雨轟炸5縣市　持續1小時以上
穩交女友2年父急催婚！獨子警墜地亡　無緣公媳認屍悲見第一面
新冠流行再起　台大醫院恢復疫情時作法
超商茶葉蛋降價了！「單顆9元有找」明起爽吃
快訊／14縣市大雨特報　下到入夜
三重麵店噴火瞬間曝　9車燒毀

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

病毒亂鬥！最美議員也二確「鼻水塞得無法思考」：已排開行程

快訊／大雷雨轟炸雙北　防雷擊強風

高美館《瞬間》今年必看展覽　畢卡索真跡、蘭格攝影搶先開箱

歐美都去過！女笑嘆「年紀越大只想去日本」　一票人吵翻

快訊／大雷雨轟炸5縣市　警戒區域曝

新冠第6波高峰提前！7月進入高原期「上下波動」　9月還可能再升

日漫驚見台灣料理！角色嫌「偏甜、有中藥味」她愣：飯也難吃

湖山水庫滿水溢流！絲綢瀑布襯托堤壩曲線　水光波動美景曝

從失業到創業　 黃國賢靠職訓重啟人生下半場

台灣溫室氣體排放「減少4%」　國際表現達前段班

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

陸網紅臨時取消小黃被收100　車隊：沒這規定...交通局要罰

調皮學生拿麥克風上台教課　直喊老師大名答題全班笑翻

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

虎斑貓一周未見媽直接不認　她用肉泥誘惑+講幹話服侍

驚悚影片曝！北市水泥車右轉撞倒婦人再輾過　駕駛酒測值0.11

病毒亂鬥！最美議員也二確「鼻水塞得無法思考」：已排開行程

快訊／大雷雨轟炸雙北　防雷擊強風

高美館《瞬間》今年必看展覽　畢卡索真跡、蘭格攝影搶先開箱

歐美都去過！女笑嘆「年紀越大只想去日本」　一票人吵翻

快訊／大雷雨轟炸5縣市　警戒區域曝

新冠第6波高峰提前！7月進入高原期「上下波動」　9月還可能再升

日漫驚見台灣料理！角色嫌「偏甜、有中藥味」她愣：飯也難吃

湖山水庫滿水溢流！絲綢瀑布襯托堤壩曲線　水光波動美景曝

從失業到創業　 黃國賢靠職訓重啟人生下半場

台灣溫室氣體排放「減少4%」　國際表現達前段班

東森寵物X希爾思「浪愛回家」　買飼料就捐1公斤幫毛孩健康找家

快訊／野獸還能打！　富邦勇士宣布與林志傑續約1年

磁磚雨大爆發、冷氣砸死人　藍委提案修法補助老屋外牆檢修

陳玉珍轟「盯梢」極具污辱性　吳思瑤：該收斂的行為是她

【廣編】雙鐵高科技聚落　運校重劃區躍升南港2.0

涵碧樓推夏季養生之旅　芳療+主廚名菜+星空BBQ

國造新款輪型戰車「時速100」　砸2.9億研製D3樣車

病毒亂鬥！最美議員也二確「鼻水塞得無法思考」：已排開行程

長新冠2年無法行走！　泰40歲男「吐血暴斃」陳屍臥室

周玉蔻又被起訴　黃國昌酸「還沒賠30萬」：我有空就去申請強制執行

8.4kg橘貓露肚躺沙發　慵懶享受專屬美甲服務

生活熱門新聞

今西北雨恐到晚上　「下最大」地區曝

文湖線23字廣播博愛座　通勤族狂讚

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

知名炸雞店將結束營業　YTR哽咽曝原因

「一早就熱斃」全台燒番薯　5可能原因曝

全台「最熱城市」出爐！網驚：屏東居然沒奪冠

健保署宣布：14項藥品8/1起取消給付

台灣最熱城市曝光！平均每年186天超過30度

好市多停車場「突暫停收費」　常客曝原因！

去美光面試傻回：想去台積電　他下場笑翻過來人

霸佔星巴克6人座！2女學生：這區都我們的

快訊／新冠併發症上周暴增817例「上升3成」另增40死

飼主懸賞30萬！他生日前1天遇到野生Mika

快訊／14縣市大雨特報　下到入夜

更多熱門

相關新聞

高雄青創貸款過關　可同步獲利息補貼

高雄青創貸款過關　可同步獲利息補貼

高雄「雄挺利」利息補貼政策好評不斷，繼去年超過百家青創業者受惠貸款利息補貼，減輕壓力，高市青年局今年持續加碼利息補貼，讓青創業者通過青創貸款，有如再拿到一份額外紅利，額度用完為止，協助在地青年頭家站穩創業腳步。青年局強調，只要青創業者申請經濟部青創貸款核准通過，即可同步獲得利息補貼，最高可獲補貼10萬元以上。

視障歌手張振華現身虎尾　分享生命歷程

視障歌手張振華現身虎尾　分享生命歷程

香港經濟狀況仍不穩　破產申請數破新高

香港經濟狀況仍不穩　破產申請數破新高

蘇俊賓肯定退輔會職訓中心　培育企業專才

蘇俊賓肯定退輔會職訓中心　培育企業專才

根本人間清醒！IU的10條勵志金句

根本人間清醒！IU的10條勵志金句

關鍵字：

失業創業黃國賢職訓人生

讀者迴響

熱門新聞

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

今西北雨恐到晚上　「下最大」地區曝

33歲存6000萬！他曝最強脫貧術：關鍵不在收入

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！曾破產絕望輕生

文湖線23字廣播博愛座　通勤族狂讚

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

台男3、4成早洩　醫揭4招練習：聖人模式後再一次

知名炸雞店將結束營業　YTR哽咽曝原因

Toyz又被告！網美秀起訴書嗆：亂說話會付出代價

女被拉進廢棄豬寮性侵　崩潰暴瘦10公斤

快訊／國1追撞！　「整條塞爆」

更多

最夯影音

更多

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面