她靠賣箱包年賺億元！翻船一夕賠光「身家歸零」　現況賣包子還債

▲邵寶玲是曾經的浙江億萬女富翁。（圖／翻攝自錢江晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江億萬女富翁邵寶玲曾一手創辦了箱包公司，2010年前後年銷售數億元，是當時大陸箱包業當之無愧的龍頭企業，彼時風光無兩的邵寶玲還被稱為義烏「箱包女王」。變故發生在2014年前後。邵寶玲的工廠因為擔保陷入資金困局，短短幾年內讓昔日的輝煌徹底覆滅，還欠下了巨額債務。

據《錢江晚報》報導，此後的幾年裡，企業破產、工廠關閉、罹患癌症等一系列重創接踵而至，從「富翁」到「負翁」，邵寶玲的人生潮起潮落。在經歷沉淪、迷茫、絕望，到理解、感恩、振作，今年63歲的邵寶玲從小生意發家後，再一次選擇了小生意，她在幾乎一無所有的情況下，重起爐灶賣包子、煮拉麵。

在人生過了花甲卻身家全空，邵寶玲說，「不能害怕失敗，更不能失去從頭再來的勇氣。」在她看來，「賣包子還債」看似天方夜譚，卻也是她能做出風險最低、韌勁最強的選擇。

小本創業也要資金，得知邵寶玲的開店想法後，幾個朋友都主動表示支持，「那我不能白拿她們的錢，隨隨便便搞搞，要對得起她們的支持。」邵寶玲感恩朋友，堅持按企業運行規矩來確定投資股份，或2萬（人民幣，下同）或5萬，朋友們想的是拉邵寶玲一把，她自己卻是咬牙要拼出來、幹出來。

同時，房東被她的誠心打動，只收了半年租金，讓她有餘款周轉，「為了省錢，裝修前前後後都是我們親自上手，畢竟幹這個起家的。」在不到一個月時間裡，邵寶玲硬是日夜加班，在義烏繡湖裡開出了第一家包子店。

賣包子還債，真的有希望嗎？邵寶玲沉思了片刻擺擺手，「賣包子還債看起來很遙遠，但夢想一定要有，每一次新的嘗試和突破，都能距離夢想更近一點。」

在她看來，包子牛肉麵這樣的小吃市場「錢」景廣闊，不論春夏秋冬都無可替代，是小本創業的好項目。談及嘗試和突破，邵寶玲說，「包子賣的是回頭客，沒有過硬的品質一切空談。好手藝，做出傳統美味的包子並不困難，難的是要在優質包子口味的基礎上，將包子製作流程統一化、標準化，這樣才能保證始終如一的品質。這其實就需要不斷嘗試與突破。」

「經過一次次食材的精選、調味的配比、上蒸的計算，以及不同人群的品嘗回饋，我們已經有了一套較為完善的配方與製作流程，這使得我有了底氣去拓展分店、管理分店」，另外，雖然只是一家小吃鋪，她還通過股本構成、產品創新、服務創新等經營模式，努力將包子鋪打造成為行業標杆。