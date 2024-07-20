「市長陪你拍」畢業生許願加場　黃偉哲使出渾身解數陪拍到底

▲教育局20日下午在慈濟高中活動中心舉辦「市長陪你拍」畢業生許願加場，共有78校、160名獲獎學生參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



一年一度「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮在7月7日辦理完畢，仍有來不及於前幾場與市長合影的學生們敲碗許願加場，教育局20日下午在慈濟高中活動中心舉辦加開場次，共有78校、160名獲獎學生參加，市長黃偉哲肯定學子們在各領域優秀的表現，也期勉學子保持勇敢及創新的心迎接未來挑戰。

黃偉哲表示，每年合拍的同學都是各校最優秀的，其中也不乏3年前就曾得過市長獎者今年又再次領獎，在競爭越來越激烈的環境中還能持續保持優秀得到市長獎實屬難得，他為每位畢業生的傑出表現感到驕傲。

此外，他也以黃仁勳、蘇姿丰的成就為例，期勉大家未來將面對來自全國，甚至國際的競爭對手也努力不懈、脫穎而出，在各個領域為家族爭光，不僅是榮耀台南、更是榮耀台灣。

20日「市長陪你拍」參加同學依然花招百出，裝可愛、耍帥的姿勢，甚至難度動作一字馬紛紛出籠，還有自備手牌、折扇、髮箍、樂器等道具都搬上台，與市長留下今夏最美好的合照。

教育局表示，台南市長獎有優學獎、語文獎、科技獎、藝術獎、體育獎、嘉行獎以及勵志獎，自110學年度起，市長獎頒獎典禮別出心裁辦理「市長陪你拍」活動，鼓勵每位獲市長獎的學生發揮創意，擺出最想和市長合拍的姿勢與市長合照，每年大受好評，是畢業生最期待的活動。今年更進一步運用數位科技，開放大家下載「市長陪你拍2.0」創意濾鏡與市長合影，希望藉此祝福每位畢業生鵬程萬里、一帆風順。

線上版「市長陪你拍2.0—臺南版人生四格」IG濾鏡，下載網址：市長黃偉哲IG（https://www.instagram.com/ar/2741680859328732/）。