照顧重度特生鼓勵特教助理人員久任　台南首辦24名月薪制特教學生助理甄選

▲台南市教育局首度辦理月薪制人員甄選，20日在新化區正新國小辦理，預計錄取24人，提供重度身障特教生全時專屬的服務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實融合教育精神，台南市提供特殊教育學生資源班或特教巡迴服務，並依身障類別程度補助學校聘用時薪制特教學生助理人員，每年至少投注1億3千萬元以上，自113學年度服務再升級，首度辦理月薪制人員甄選，20日在新化區正新國小辦理，預計錄取24人，提供重度身障特教生全時專屬的服務。

黃偉哲市長表示，台南市重視特殊教育學生的學習、輔導與支持服務，並積極爭取中央補助，今年核定24名月薪制人員，未來3年將再進用69名，合計93名。黃偉哲市長進一步表示，月薪制人員可提供就讀普通班重度以上或生活上有特殊需求的身心障礙學生或幼兒相關生活自理及支持性服務，且為一對一專屬服務，能讓學生獲得穩定專業的特教支持，就學更安心更適性。

教育局鄭新輝局長表示，為遴選優質特教學生助理人員，遴聘專家學者與特教專業人員，透過現場面試方式，就「相關經驗（含模擬情境實作)」、「服務態度及熱誠」、「特教專業知識與素養」等三方面進行評估。本次甄選共計報名共53名、通過資格審查共計49名，應到共計49人，實到46人，缺考3人，到考率達93%；甄選分大永華區、大新豐區、大新化區、大新營區、大曾文區及大北門區分別錄取，錄取後將由教育局統籌調度至學校或幼兒園服務，有助提升勞動條件，增加留任意願，穩定人力。

教育局表示，本次甄選考生需具備身心障礙者服務人員資格訓練及管理辦法第2條所定身心障礙者服務人員，或三年內曾受聘擔任學生助理員或教師助理員服務已累計達800小時以上者方符合報考資格，錄取人員薪資起薪3萬1725元。受聘後於進用前或進用後3個月內應完成36小時以上職前訓練，且每年應接受24小時以上在職訓練，課程包括性別平等教育及兒少保護等相關知能課程3小時以上。

教育局補充，甄選結果將於7月21日下午2時起開放成績查詢，7月23日公布錄取名單，7月25日在正新國小辦理錄取人員公開分發作業，相關資訊公告於台南市政府教育局公告系統（https://bulletin.tn.edu.tw/）及正新國小網站（https://www.jses.tn.edu.tw//)，請應考者密切留意相關資訊。