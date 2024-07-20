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台南警擴大臨檢掃蕩不法　上任首日！局長林國清親自督陣

▲新任台南市警局長林國清，在市警六分局主持勤教，並帶隊執行臨檢勤務，全台南市16個分局同步強力執行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲警方加強臨檢大型酒店、電玩店、KTV及特種行業處所。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警局19日晚上全市執行擴大臨檢勤務，由上任首日的新任市警局長林國清親自主持，同步動員台南市警局所屬16分局，針對大型酒店、電玩店、KTV等幫派分子賴以維生、易聚集之特種行業處所等108處及重要聯外道路、交通易肇事路段計25處，進行威力掃蕩擴大臨檢路檢。

▲新任台南市警局長林國清，在市警六分局主持勤教，並帶隊執行臨檢勤務，全台南市16個分局同步強力執行。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲新任台南市警局長林國清，在市警六分局主持勤教，並帶隊執行臨檢勤務，全台南市16個分局同步強力執行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次擴大臨檢由新任市警局長林國清，在市警六分局主持勤教，並帶隊執行臨檢勤務，全台南市16個分局同步強力執行，總計動員警力466名，針對大型酒店、電玩店、KTV等幫派分子賴以維生、易聚集之特種行業處所等108處及重要聯外道路、交通易肇事路段計25處，以區塊封鎖方式，運用巡邏、臨（路）檢及攔檢等攻勢勤務，實施高強度威力掃蕩，展現維護治安決心。

▲新任台南市警局長林國清，在市警六分局主持勤教，並帶隊執行臨檢勤務，全台南市16個分局同步強力執行。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲新任台南市警局長林國清，在市警六分局主持勤教，並帶隊執行臨檢勤務，全台南市16個分局同步強力執行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警局長林國清強調，台南市是最安全、宜居的幸福城市，對於黑道幫派分子犯罪組織、毒品、色情等相關不法利益場所或依附、圍事、賴以為生的行業及養生館、撞球館、KTV等易聚集之特種行業處所及易施用毒品等治安顧慮場所，將加強臨檢查察，遏止幫派囂張氣焰，展現打擊犯罪、維護治安的決心，提供市民一個優質的治安宜居環境。

▲新任台南市警局長林國清，在市警六分局主持勤教，並帶隊執行臨檢勤務，全台南市16個分局同步強力執行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲警方針對KTV內小姐一一接受警方臨檢。

林國清強調，未來將以治安、交通等方向為主軸，提示工作重點如下：一、治安方面：現在治安的重點工作是掃黑、肅槍、打詐、緝毒，針對轄內黑道幫派組合加強掃蕩及查緝非法槍械及改造場所；另針對幫派組合分子「圍事」、「經營」或「活動」的「營業處所」，持續實施專案「擴大臨檢」及聯合市府各局處實施「聯合稽查」等作為，切斷不法金流，徹底打擊黑道幫派；在詐欺方面，配合警政署統一製作宣導素材至各區、里及機關、學校、宗教團體等作分眾及分齡精準識詐宣導，提高民眾防詐意識，避免受騙；另在懲詐方面，依權責分工，分別對詐騙車手、車手頭、收簿手、水房、機房及集團等作精準打擊，尤其黑幫轉型涉詐欺或博弈案件，以瓦解詐騙集團。

▲新任台南市警局長林國清，在市警六分局主持勤教，並帶隊執行臨檢勤務，全台南市16個分局同步強力執行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

二、交通方面：利用各項勤務及參加社區治安座談會、里民大會等機會，加强交通安全觀念宣導；對輕微交通違規以勸導為主；對易發生交通事故重大交通違規項目，如酒駕、闖紅燈及嚴重超速等及「改善」行人安全項目，如路口車輛不停讓行人、人行道違規停車與違規臨停等列為重點取締項目，並評估建置科技執法，以減少交通事故發生、保持行車道路順暢。

▲新任台南市警局長林國清，在市警六分局主持勤教，並帶隊執行臨檢勤務，全台南市16個分局同步強力執行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

三、視警（民）如親：警察是一個大家庭，請各層級主官（管）對同仁工作、生活及交往等方面，多加關懷及深入了解，如發現同仁有任何異常情形時，主動提供必要協助或轉介諮商服務；另請同仁受理民眾報案時都能秉持同理心，以視民如親的心態，將報案民眾當家人看待，才能得到民眾的信賴及支持。

▲新任台南市警局長林國清，在市警六分局主持勤教，並帶隊執行臨檢勤務，全台南市16個分局同步強力執行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警局指出，此次勤務共計查獲各類案件28件，其中刑事案件5件（愷他命毒品案2件、洗錢防制法、妨害秩序及詐欺通緝犯各1人）、酒後駕車公共危險5件，另第三方警政配合監理機關聯合路檢稽查，查獲違反道路交通管理處罰條例13件(第18條11件變更車體、排氣管通報召回檢驗2件)、違反菸害防制法4件及違反都市計畫法1件，均依法移送偵辦或函請衛生局等權責單位依法裁罰。

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