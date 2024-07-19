第10屆台日交流高峰會in台南　黃偉哲：府會攜手為國際城市外交盡心力

▲台南市政府與台南市議會攜手辦理聯合記者會，市長黃偉哲、市議長邱莉莉共同為活動揭開序幕，一起見證台南400意義與歷史性時刻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「第10屆台日交流高峰會」即將於7月29日至30日盛大舉行，屆時將有700位來自雙方議會、民間團體代表齊聚一堂，致力為台日友好發展進行開拓性的國際交流互動。

19日台南市政府與台南市議會攜手辦理聯合記者會，市長黃偉哲、市議長邱莉莉共同為活動揭開序幕，一起見證台南400意義與歷史性時刻。



市長黃偉哲表示，台日交流高峰會自2015年開辦以來，為提供台日之間促進交流一個重要且不可或缺的平台，不僅是台日政策交流與共識的媒介，更是深化雙方之間友好情誼與互動的橋樑，而藉由每屆高峰會所發表的大會宣言，皆能夠深刻感受到日本對台灣參與國際組織的正面支援，顯見雙方深厚且穩固的友誼，期盼透過此次高峰會的舉辦，彼此能夠激盪出更多合作契機與未來展望，並預祝活動順利圓滿成功。





市長黃偉哲指出，今年參與人數也是歷年來最多且創下新高，再加上剛好適逢台南400，因此能夠在這歷史的里程碑上，迎來眾多日本議員前來台南實在感到萬分榮幸，期盼日本友人在台南的日子裡，皆能深深體驗到台南人情味、古都味與美食味，更由此深深戀上府城之美。





議長邱莉莉表示，台日交流高峰會向來是台日地方議會及議員進行交流的重要平台，繼第４屆台日交流高峰會在高雄舉辦後，第10屆高峰會將是第二次在台灣舉辦，能為台灣城市外交盡一份心力備感榮幸。此外，台日交流高峰會每屆皆以舉辦城市之名發表宣言，這次台南宣言將以台日兩國地方議會的角度來向中央政府倡議，並以共同維護東亞安定，以及讓台灣能在國際舞台上發聲而努力。





此次高峰會活動來自日本的參加者包括3位眾議員、20個都道府縣議會、27個市町村議會、3個地方市府及18個友台團體共433人，創下在台舉辦的新紀錄，而在台灣的部分，則有15個縣市議會，正副議長及議員138名及7個友台社團20人參加，參與人數亦創新高，此外，活動將安排台南在地特產攤位展售，還有鼓術、跳鼓陣與陣頭等傳統技藝表演，以及特別精心規劃台南巡禮行程，提供像是文化生態、古都遊覽與企業參訪等多元路線，來供日本賓客自由選擇參加，期望能藉此讓日本友人更加認識與感受台南400文化薈萃之美。





今日記者會包括副議長林志展及市議會多位議員、 台南市台日文化友好交流基金會董事長李退之、福爾摩沙遊艇酒店總經理涂振中、 台鹽實業有限公司處長陳美文、台南市政府顧問野崎孝男等人均出席表達支援。