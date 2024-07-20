立委廖先翔大婚！新娘V領婚紗美炸　1歲兒坐跑車進場超吸睛

▲立委廖先翔。（圖／翻攝自江怡臻FB）



記者施怡妏／綜合報導

國民黨立委廖先翔日前補辦婚禮，給「孩子的媽」一場華麗的婚禮，也同時慶祝兒子滿週歲，許多政治界好友前來祝賀，場面熱鬧又溫馨，而新娘身穿一襲低胸婚紗進場，好身材一覽無遺，令人超驚豔。

廖先翔日前補辦歡裡，同時慶祝兒子滿周歲，新娘穿著V領白婚紗，頭上還帶著皇冠髮箍，性感又甜美，第二套禮服，露出白皙香肩，合身設計包覆出渾圓胸型，紮起包頭，整件禮服鑲滿亮鑽，在燈光下閃閃發亮。兒子則穿上西裝，坐著小車車進場，嘴巴還吸著奶嘴，模樣可愛到了極點。

廖先翔今年36歲，是國民黨新科立委，現任新北市第十二選舉區立法委員，他曾任新北市議會議員、立法委員李彥秀青年諮議團團長，以及新北市議員廖正良服務處執行長，在政界有著良好的口碑和影響力。

▲妻子穿上婚紗美炸。（圖／翻攝自江怡臻FB）



國民黨新北市議員江怡臻在粉專分享婚禮的照片，「恭喜前同事廖先翔立委大婚暨兒子週歲，新娘超正！兒子可愛，祝福永遠幸福美滿」。

國民黨立委洪孟楷也在臉書發文，「一定要分享！黨團兄弟姐妹聚在一起就是幸福，共同感受廖先翔 委員補請婚禮的大喜悅。幾乎可以開黨團大會的出席率，和新北市議會、市府的相挺，真誠的笑容，就是一切。恭喜，婚姻美滿！」

貼文底下有許多網友留言祝賀，超過兩千人按讚，「恭喜先翔委員，祝福幸福美滿」、「恭喜廖委員，祝你們幸福一輩子」、「恭喜恭喜，真是可喜可賀」、「最開心的是看到國民黨團，團結歡愉的氣氛。也祝福廖委員婚姻幸福美滿」。