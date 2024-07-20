　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立委廖先翔大婚！新娘V領婚紗美炸　1歲兒坐跑車進場超吸睛

▲▼ 。（圖／翻攝自江怡臻FB）

▲立委廖先翔。（圖／翻攝自江怡臻FB）

記者施怡妏／綜合報導

國民黨立委廖先翔日前補辦婚禮，給「孩子的媽」一場華麗的婚禮，也同時慶祝兒子滿週歲，許多政治界好友前來祝賀，場面熱鬧又溫馨，而新娘身穿一襲低胸婚紗進場，好身材一覽無遺，令人超驚豔。

廖先翔日前補辦歡裡，同時慶祝兒子滿周歲，新娘穿著V領白婚紗，頭上還帶著皇冠髮箍，性感又甜美，第二套禮服，露出白皙香肩，合身設計包覆出渾圓胸型，紮起包頭，整件禮服鑲滿亮鑽，在燈光下閃閃發亮。兒子則穿上西裝，坐著小車車進場，嘴巴還吸著奶嘴，模樣可愛到了極點。

廖先翔今年36歲，是國民黨新科立委，現任新北市第十二選舉區立法委員，他曾任新北市議會議員、立法委員李彥秀青年諮議團團長，以及新北市議員廖正良服務處執行長，在政界有著良好的口碑和影響力。

▲▼ 。（圖／翻攝自江怡臻FB）

▲妻子穿上婚紗美炸。（圖／翻攝自江怡臻FB）

國民黨新北市議員江怡臻在粉專分享婚禮的照片，「恭喜前同事廖先翔立委大婚暨兒子週歲，新娘超正！兒子可愛，祝福永遠幸福美滿」。

國民黨立委洪孟楷也在臉書發文，「一定要分享！黨團兄弟姐妹聚在一起就是幸福，共同感受廖先翔 委員補請婚禮的大喜悅。幾乎可以開黨團大會的出席率，和新北市議會、市府的相挺，真誠的笑容，就是一切。恭喜，婚姻美滿！」

貼文底下有許多網友留言祝賀，超過兩千人按讚，「恭喜先翔委員，祝福幸福美滿」、「恭喜廖委員，祝你們幸福一輩子」、「恭喜恭喜，真是可喜可賀」、「最開心的是看到國民黨團，團結歡愉的氣氛。也祝福廖委員婚姻幸福美滿」。

ET快訊
口水風暴「可不可5天就止火」！　網卻嘆：不會學到教訓
快訊／緊急處分才出爐！　司法院遭潑黑漆+蓋黑手印
立委廖先翔大婚！　新娘「V領深溝」美炸
川普要求保護費　立委：估吃掉台灣一半歲入
凱米颱風恐往西偏！　專家：不排除侵台
詹雅雯「遭散布猥褻照」怒報警！　抓到人了
中和火鍋店爆「吃到多顆老鼠屎」！　她吃完發燒掛急診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立委廖先翔大婚！新娘V領婚紗美炸　1歲兒坐跑車進場超吸睛

川普要求付保護費　估吃掉台灣一半歲入！立委：賴總統不敢吭一聲

漢光演習「無劇本」登場　第五作戰區指揮官：有效建立「擊殺鏈」

航特部「秦良丰退伍後跟國軍連結不終止」　秦爸爸感謝信曝光

傳葉菊蘭接任圓山董事長　藍委酸「高齡國母」：民進黨不自己養嗎？

建商「政治獻金熱潮」大退燒　藍綠白2024大選都縮水

政治獻金藏玄機　賴清德吸金、柯文哲小草戰力強、藍支持者捐款意願低

上任後改用農產送賓客　蕭美琴：讓台灣農產品行銷全世界

小英不去阿扁去　前總統陳水扁確定出席民進黨全代會

民進黨全代會明登場　宣示守護台灣、鞏固民主為首要目標

「華夫人」鄭佩佩逝世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

颱風醞釀生成！下周連3天路過台灣海面　北東降雨加劇

YTR型男機長涉強制性交　前女友控施暴囚禁...現身提告

川普接受共和黨提名選總統　談槍擊「我本來不會在這裡」

耶嫩公開蘿拉惡行：在家痛哭流涕｜20240719 ET午間新聞

墾丁驚見巨大梅花鹿「海中悠閒游泳」　民眾狂笑驚呼：有夠扯

20240716 ETtoday新聞

清心店員丟茶凍、冰淇淋玩拋接　總部下令停業！食安處查出疏失

陳重文貪321萬遭起訴　消瘦跛腳押解畫面曝！

前女友控「型男機長」4度暴行　揭露傷疤：避免其他人受害

立委廖先翔大婚！新娘V領婚紗美炸　1歲兒坐跑車進場超吸睛

川普要求付保護費　估吃掉台灣一半歲入！立委：賴總統不敢吭一聲

漢光演習「無劇本」登場　第五作戰區指揮官：有效建立「擊殺鏈」

航特部「秦良丰退伍後跟國軍連結不終止」　秦爸爸感謝信曝光

傳葉菊蘭接任圓山董事長　藍委酸「高齡國母」：民進黨不自己養嗎？

建商「政治獻金熱潮」大退燒　藍綠白2024大選都縮水

政治獻金藏玄機　賴清德吸金、柯文哲小草戰力強、藍支持者捐款意願低

上任後改用農產送賓客　蕭美琴：讓台灣農產品行銷全世界

小英不去阿扁去　前總統陳水扁確定出席民進黨全代會

民進黨全代會明登場　宣示守護台灣、鞏固民主為首要目標

賓士男深夜紅燈右轉被攔「一臉緊張」　鷹眼台中警揪出74g毒品

貨車運將上國道「腳快伸出窗」…雙手捧手機猛滑！豪邁坐姿網看傻

嘉義機場受大雷雨影響　兩班機延遲起飛

中元節前「豬價逼近百元」　農業部：增量穩定價格

澎湖外海拾獲「無人載具」！貼滿太陽能板、GPS　疑為美軍無人艦

李多慧大巨蛋應援說：好涼很喜歡　籃籃預告史上最香60人開場舞

波特蘭「步行者天堂」人走得比車快　台灣僑胞讚：政策很前面

川普怨台灣「搶生意」　衛報分析守住半導體霸權理由

驚悚畫面曝！女路過嬰兒車「突連開3槍」　母崩潰哭喊：我的孩子

快訊／緊急處分才出爐！　司法院牌銜遭潑黑漆+蓋黑手印

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

政治熱門新聞

國會改革法案遭暫時處分　她諷：15位大法官是賴清德選的立委？

軍公教明年調薪上看4%　最快25日拍板

快訊／蔡英文明確定不出席民進黨全代會　

綠中執會　王世堅陳亭妃被預測當烏鴉

「暫時處分」是什麼？律師整理10重點

川普要求付保護費　估吃掉台灣一半歲入！

立委廖先翔大婚！新娘V領婚紗美炸

轟「大法官法袍染綠」　民眾黨期許落空：不演了

吳崢預測暫時處分今出爐　律師破解了

「民主憲政史上最黑暗的決定！」　許宇甄轟：大法官成賴清德棋子

轟憲法法庭「做違背民主的裁決」　柯文哲：綠介入司法過程斧鑿斑斑

找工作看這邊！新北捷運公司開60職缺　薪資上看63K

落實賴清德「0-6歲國家一起養政策」　政院推4大策略減輕育兒負擔

綠委揭兒少法修法2重點　下會期開議就提案

更多熱門

相關新聞

藍「依舊法」續邀賴清德國情報告？　綠黨團嘆：早知如此何必當初

藍「依舊法」續邀賴清德國情報告？　綠黨團嘆：早知如此何必當初

對於藍白版國會改革修法，昨憲法法庭暫時處分出爐，幾乎裁准。涉及國情報告相關條文中，被宣告停止適用的僅「依序即時回答」，其他聲請均駁回。對此，國民黨主席朱立倫今（20日）表示，國民黨還是會持續邀請，尊重總統賴清德最後是否願意遵守承諾。對此，民進黨團表示，早知如此何必當初？如果朱立倫還是要硬幹，那就只能依循舊的法規，也就是沒有即問即答。

憲法法庭裁准暫時處分！　朱立倫：國民黨還是會全力以赴查弊案

憲法法庭裁准暫時處分！　朱立倫：國民黨還是會全力以赴查弊案

藍白質疑大法官公正性　綠委嗆：形容法律人墮落的全新字眼叫黃國昌

藍白質疑大法官公正性　綠委嗆：形容法律人墮落的全新字眼叫黃國昌

吳崢「神預測」國會改革遭暫時處分　藍質疑：司法不如民進黨一張嘴

吳崢「神預測」國會改革遭暫時處分　藍質疑：司法不如民進黨一張嘴

即／陳重文台智光案涉貪321萬　法院裁定續押

即／陳重文台智光案涉貪321萬　法院裁定續押

關鍵字：

婚禮廖先翔國民黨新娘兒子

讀者迴響

熱門新聞

可不可新聲明：女店員要付7位數賠償金

「可不可口水女店員」正式道歉了！媽媽曝現況

最快今雙颱共舞！　路徑曝光「類似西北颱」

黃氏兄弟連七年辦演唱會2千人力挺

補習班負責人針孔偷拍少女　被搜上百影片墜樓亡

「老婆聯合父母」砸爛模型　他心死目睹過程PO網

陽明山「妹子脫光散步」　女登山客：三觀刷新

篠崎泫「轉正面解放內衣」脫了！

蝦皮網拍2個月賣4000萬　28歲男拒繳219萬稅遭管收

台大醫學系在學生重考又上！　落榜頭「差0.05分」怒槓台大

挑戰強颱進逼台灣！下周二上午發海警　專家：暴風圈壟罩北台陸地

引退17年！傳奇AV女優宣布復出

太陽聯盟「軍火庫」被逮　驚人背景起底

青峰爆「決裂金曲還刪Lulu好友」首回應

愛吃回頭草的三大星座！

更多

最夯影音

更多

「華夫人」鄭佩佩逝世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

颱風醞釀生成！下周連3天路過台灣海面　北東降雨加劇

YTR型男機長涉強制性交　前女友控施暴囚禁...現身提告

川普接受共和黨提名選總統　談槍擊「我本來不會在這裡」

耶嫩公開蘿拉惡行：在家痛哭流涕｜20240719 ET午間新聞

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面