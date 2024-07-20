藍「依舊法」續邀賴清德國情報告？　綠黨團嘆：早知如此何必當初

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

對於藍白版國會改革修法，昨憲法法庭暫時處分出爐，幾乎全裁准。不過涉及國情報告相關條文中，被宣告停止適用的僅「依序即時回答」，其他聲請均駁回。對此，國民黨主席朱立倫今（20日）表示，國民黨還是會持續邀請，尊重總統賴清德最後是否願意遵守承諾。對此，民進黨團表示，早知如此何必當初？如果朱立倫還是要硬幹，那就只能依循舊的法規，也就是沒有即問即答。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，當初藍白強推職權行使法15條，民進黨團就多次拿出憲法本文及職權行使法跟在野黨討論，國家憲法授權總統到立法院就是來報告或聽取立委建議，從憲法精神到現行職權行使法規範，從來沒有詢答這件事情，更不會是即問即答也不會常態化，這就是違反憲政機關權力分立原則，更扞格了憲政的責任政治分際。

吳思瑤指出，大法官說的很清楚，如果朱立倫還是要硬幹，依著舊法邀請國情報告，那就只能依循舊的法規，也就是沒有即問即答，大法官作出暫時處分，已經是對藍白版本清楚示警，他們還要明知故犯、安排總統國情報告嗎？依舊法邀請是他們的權力，但大法官教你們停看聽了，還要恣意妄為嗎？

吳思瑤強調，整個國會擴權法案現在進入憲法法庭暫時處分，總統立場很清楚，他是憲法守護者，不能逼迫總統來到立法院進行違憲國情報告，至於藍白如果要提，到底是合憲的或是適用法律為何？還是先深思，如果要啟動程序還是要韓國瑜召開朝野協商，但是當大法官都告訴藍白要自制，還是恣意妄為嗎？這問題應該拋回給他們好好思考。