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社會 社會焦點 保障人權

快訊／自由夢碎！陳重文台智光案圖利321萬　法院裁定繼續羈押

▲台北地院裁定陳重文繼續羈押禁見。（圖／記者李毓康攝）

▲台北地院裁定陳重文繼續羈押禁見。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

國民黨台北市議員陳重文被控以職權施壓台北市社會局，協助台智光公司取得合約，再由自己的立錡公司承攬下包，藉此獲利321萬餘元；檢察官今（19）日將陳依圖利、業務侵占等罪嫌將陳重文等人起訴，而台北地院也於下午開接押庭，裁定陳重文繼續羈押禁見，稍後將把他送回看守所。

台灣智慧光網的母公司台通光電，是股票上市公司，2家公司負責人同為李慶煌。台智光公司於2011年和台北市府簽訂「臺北市光纖網路委外建設暨營運案」契約，簡稱台北市光纖BOT案，台智光負責建置台北市轄內光纖網路，並享有25年經營權，期間市府所屬機關就可租用網路服務部分，優先選擇台智光。

但陳重文插手北市府公家機關監視系統標案，相中台智光的光纖網路有競爭優勢，於是先利用議員職權，涉施壓台北市府會局決定依台北市光纖BOT案架構，委請台智光建置轄下各公立托兒所監視系統雲端。

▲▼陳重文因為涉嫌圖利遭檢廉約談偵訊。（圖／記者許靖騏攝）

接著，陳重文找共犯康立錡掛名負責人，去年（2023年）7月共同成立立錡雲端公司，要台智光向立錡公司採購公托監視系統雲端所需監視器與相關硬體設備，總價1081萬餘元，再轉包給康男獨資的維鑛公司去履約，身為立錡實際負責人的陳重文，涉從中圖利自己不法利益達321萬餘元。

今年（2024年）3月，台北地檢署指揮廉政署拂曉發動搜索約談，陳重文訊後被聲押禁見，李慶煌交保350萬元，但陳重文獲台北地院裁准交保200萬元，檢方提抗告經高院發回北院更裁，同月21日才將陳重文遭羈押禁見至今。

全案今天偵結起訴，檢方認定陳重大圖利321萬元，依貪污圖利、業務侵占等罪嫌將他起訴，全案下午移審台北地院後，法官立即召開接押，庭後裁定陳重文繼續羈押禁見；李嘉豪部分現在才要開庭，稍晚才會決定羈押或交保。

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