憲法法庭裁准暫時處分！　朱立倫：國民黨還是會全力以赴查弊案

▲朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院通過立法院職權行使法、刑法藐視國會罪等，但憲法法庭昨日針對六大部分都裁示暫時處分。對此，國民黨主席朱立倫表示，民進黨最擔憂的就是查弊的這一部分，國民黨會站在民眾的角度，需要真正的把這些弊案揭露出來，國民黨還是會全力以赴。

朱立倫提到，民進黨最大的目的，也是最擔憂的就是查弊的這一部分，他們會想盡一切辦法的杯葛，但國民黨站在所有民眾的角度，尤其民眾需要真相，台灣需要陽光，需要真正的把這些弊案揭露出來，國民黨還是會全力以赴。

對於憲法法庭已經做出暫時處分，但針對總統國情報告部分，立法院仍可以邀請，只是無法即時問答，朱立倫說，國民黨提的所有主張都是符合憲法的規定，即便任何有預設立場的人，都不能否認總統到國會來做國情報告，這也是賴清德曾經的承諾，國民黨還是持續的邀請，但尊重最後賴清德是不是願意遵守承諾的一個決定

另，針對釋憲言詞辯論庭將於8月6日舉行，國民黨會有何種戰略？朱立倫指出，即便很多人都認為，大法官或是民進黨早就已經安排好了預設立場，但是他們還是堅信社會要有公平正義，尤其是這些調查權、聽證權，這是長期以來全世界民主國家共同的主張，更是民進黨跟國民黨這些前輩們大家共同的主張。台灣民主要進步，台灣要走向國際，全世界在看，相信這些大法官也應該知道他的責任非常重大。