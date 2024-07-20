藍白質疑大法官公正性　綠委嗆：形容法律人墮落的全新字眼叫黃國昌

▲憲法法庭做成暫時處分。（圖／林楚茵國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

國會改革法案生效後，民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院聲請釋憲及暫時處分，在憲法法庭10日準備程序庭後，19日憲法法庭裁准暫時處分，相關法律在釋憲案宣判前應暫時停止執行。對此，綠委林楚茵表示，「簡單來說，藍白就是被大法官認證在毀憲亂政、破壞民主啦！」林宜瑾也指出，黃國昌果然馬上詆毀大法官公正性，真的是裝睡的人叫不醒，形容法律人徹底墮落的全新字眼，就叫黃國昌。

憲法法庭於19日下午做出暫時處分，大法官宣告包含「總統國情報告及答詢」、「反質詢」、「藐視國會罪」、「國會調查權中有關法人或私人裁罰」、「考試委員、通傳會委員等人事同意權」、「國會聽證權」等部分，因違反憲法權力分立原則，又對責任政治等重大公益有難以回復之虞，故這些部分宣告自即日起暫停適用。

總計本次被宣告凍結的部分包含之《立法院職權行使法》第15條之4、第25條、第29條之1第3項、第30條第3項、第30條之1第1項、第2項、第45條、第46條之2第3項、第47條、第48條第2項、第59條之1第1項關於調查委員會與調查專案小組部分、第59條之3第2項、第59條之5第2項、第4項、第5項、第6項及刑法第141條之1規定。其餘部分仍有效力。

對於相關裁定，綠委林楚茵則表示，大法官認為，國會擴權修法的部份條文中存在「違憲疑慮」，如果沒有讓他「Stop」可能會對「民主憲政運作」、「權力分立原則」等極重要的公共利益，產生難以回復的重大損害，「簡單來說，藍白就是被大法官認證在毀憲亂政、破壞民主啦！請在野黨尊重憲法法庭、停止詆毀大法官。」

綠委林宜瑾表示，在憲法法庭裁准暫時處分後，黃國昌果然馬上公開詆毀大法官公正性，甚至明知故問地高喊到底有什麼不可回復的損害，「當初喊著要立刻啟動國會聽證調查的，是你黃國昌，現在宣稱國會擴權惡法不會造成重大公益受侵害的，也是你黃國昌！」林痛批，真的是裝睡的人叫不醒，形容法律人徹底墮落的全新字眼，就叫黃國昌。

林宜瑾認為，憲法法庭所做裁定，正彰顯出藍白強推硬過的國會擴權惡法，確實可能造成不可回復之重大損害，而具有違憲疑慮。林強調，憲法是國家根本大法，不容任何形式的牴觸，立委也沒有權力透過修法毀壞憲政，違憲是非常嚴重的事情，在憲法法庭做出終局裁判前，暫時處分當然有其必要，「否則難道可以讓黃國昌違憲一下下嗎？」

林宜瑾呼籲，憲法屬於全民更代表國家，不分黨派都應共同維護；憲法不容牴觸，憲法法庭亦不容詆毀，身為政治人物不該為了一己之私，明示或暗示憲法法庭欠缺公正性，這是對社會的撕裂，也是對大是大非的顛倒。



