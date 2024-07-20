川普抱著的小女孩是誰？全代會聽演講聽到打呵欠　逗趣模樣成焦點

▲川普日前參加共和黨全代會時，腿上的金髮小女孩成為焦點。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國前總統川普18日在共和黨全國代表大會接受提名，除了川普家族到場加油外，17歲的大孫女還上台演講，一時聲名大噪。不過，最近網友們卻注意到，全代會當天還有一名小女孩坐在川普腿上打哈欠，逗趣的模樣非常吸睛，讓許多人紛紛追問，「這個小女孩到底是誰？」

綜合外媒報導，全代會當天，川普的次子艾瑞克（Eric Trump）上台激情演講，而川普則滿臉笑容地坐在台下聆聽。然而，人們的目光卻被川普腿上的小女孩所吸引，因為這名穿著淺藍色洋裝的小女孩模樣十分可愛。

也許是因為全代會開得太晚，又或是小女孩實在聽不懂大人們說的話，艾瑞克說話時，小女孩居然難敵睡意，頻頻打哈欠，睡眼惺忪的樣子看起來非常可愛，因此不少網友紛紛在網上詢問，這名小女孩究竟是誰？

原來，這是川普10個孫子、孫女中排行最小的卡蘿萊娜（Carolina Dorothy Trump），今年只有4歲，而正在台上演講的就是她的父親艾瑞克。小卡蘿萊娜坐在川普大腿時，不時會跟爺爺對視，川普也會微笑跟小孫女說話，看起來就像個慈祥的尋常阿公，與平時氣焰囂張的模樣完全不同。

▲小卡蘿萊娜和哥哥都累得打瞌睡。（圖／路透）

當晚，小卡蘿萊娜的媽媽賴拉（Lara Trump）也坐在了川普身旁，懷裡則抱著卡蘿萊娜6歲的哥哥路克（Eric Luke Trump）。身穿藍西裝、打著紅領帶的路克也很顯眼，而且妹妹在打瞌睡時，路克也累得揉眼睛。