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布林肯下周會王毅　強調溝通避免台海衝突重要性

▲▼美國國務卿布林肯與中國大陸外長王毅的會晤26日上午正式展開。（圖／路透）

▲ 布林肯此前與王毅會晤畫面。（圖／路透）

文／中央社

美國國務卿布林肯今天表示，他將在下周寮國舉行東協部長級會議時會晤中國外交部長王毅，並強調於美中存在歧見的南海和台灣議題上溝通重要性，以避免意外衝突。

綜合法新社和美國之音（VOA）報導，布林肯在美國科羅拉多州舉行的安全論壇上說，「我滿常與他交談，事實上，我下周就會在寮國見到他」，並表示樂見美中對話，這對澄清彼此意圖及避免意外衝突非常重要。

他未具體說明兩人是否會在東南亞國家協會（ASEAN）外長會議場邊另外舉行雙邊會談。

儘管在數個關鍵領域存在分歧，自美國總統拜登與中國國家主席習近平去年11月會談以來，美中關係趨於穩定。

布林肯說，「我們已在兩國之間重新建立定期高層交流，這至關重要，因為若想避免任何形式的意外衝突，必須開始對話，必須開始溝通。」

布林肯4月曾在北京與習近平會面，這是他不到1年內第2度訪問中國，習近平說兩國應該做夥伴，而不是當對手。

布林肯今天談到美中會談「步伐穩定」，包括兩軍會談。

他說，「這很重要，因為我們能夠在有歧見的地方進行非常明確的溝通。因此中國至少知道我方為何會那樣想，就像我們知道為何他們會那樣想。南海議題就是這樣。台灣議題也是。」

布林肯還說，「如果台灣發生危機，這將真的是影響世界上每個人的危機，不僅是影響近鄰。每天有50%商業貨運經過（台灣）海峽；全球仰賴的半導體有70%是在台灣製造。」（譯者：盧映孜／核稿：李佩珊）

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