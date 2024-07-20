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民主黨眾議員驚吐「拜登認不出我」　公開籲退選：他贏不了川普

▲▼ 2014年的拜登與麻州眾議員穆爾頓（Seth Moulton）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 2014年時任副總統拜登為穆爾頓助選。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登連任之路陷入危機，儘管團隊態度強硬稱會選到底，民主黨內逼退聲浪卻愈演愈烈，麻薩諸塞州眾議員穆爾頓（Seth Moulton）更透露，他和拜登有多年交情，上月出席聚會時拜登卻認不出他，認為如今的拜登已經無法擊敗川普。

穆爾頓在《波士頓環球報》（Boston Globe）專欄撰文呼籲拜登退選，文中稱拜登是他長期以來的「導師和朋友」，每次見到他都面帶微笑，但當他們6月在法國出席一個紀念諾曼第登陸80周年的小型聚會，「這是第一次，他好像沒認出我」。

穆爾頓寫道，「當然隨著年齡增長，這種情況是有可能發生，但當我看著幾周前那場災難性的辯論，便不得不承認，我在諾曼第看到的是更深層的問題。」

他直言，經過在諾曼第的插曲和6月27日的辯論會過後，他「徹底意識到」拜登無法擊敗川普，「總統應該退選。殘酷的現實是，令拜登強大的所有特質——精力、活力、犀利和智慧都在衰退」。

穆爾頓在本月稍早成為第3名表態要拜登讓位的眾議院民主黨人，此後已有約30人附和，希望拜登放棄競選連任，據報就連前總統歐巴馬、前眾院議長裴洛西及參院多數黨領袖舒默都私下對拜登的能力表示擔憂。

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