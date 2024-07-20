美32歲男行刑式槍殺妻小！4幼童「最小僅2歲」　全遭爆頭慘死

▲ 布蘭登射殺妻小和另外2個孩子。（圖／Bibb County Sheriff`s Office）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州發生恐怖事件，一名人夫被控開槍射殺妻子和4名不到10歲的孩童，且5人都是頭部中彈，震驚社區居民。

綜合ABC等美媒，32歲男子布蘭登（Brandon Allan Kendrick II）涉嫌於18日晚間在比伯郡的家中殺害24歲妻子凱爾西（Kelse Kendrick）和4個孩子，被控犯下5項謀殺罪，已被警方逮捕。法庭文件顯示，死者都是頭部中彈。

警長韋德（Jody Wade）說明，布蘭登是其中2個孩子的親生父親，另外2個孩子則是到訪他家的親戚，分別為一名2歲、兩名6歲及一名9歲兒童。

韋德坦言，「這太可怕了，無法想像這個家庭和他們朋友的遭遇，和整個社區的感受」，「案發現場非常恐怖，就連經驗豐富的員警也告訴我，這是他們看過最可怕的場面」。

當晚有民眾報案稱發生槍擊，員警趕抵便發現5人已經遇害，頭上都被9mm手槍擊中。布蘭登在現場被捕時並未反抗，也未透露任何可能的動機，目前關押於比伯郡監獄，不得保釋。

附近鄰居得知消息後震驚不已，居民史密特曼（Haley Smitherman）受訪直呼，「這真是令人心碎，我為受害者祈禱。」