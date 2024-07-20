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大陸 大陸焦點 特派現場

媽偷拍「6歲女兒全裸洗澡」放上網　被勸阻卻炫耀：她很獨立自主

▲▼淋浴,洗澡,裸女。（示意圖／達志影像）

▲中國一名媽媽將6歲女兒洗澡的影片放上網，引發爭議。非新聞當事人。（示意圖／達志影像）

記者葉睿涵／綜合報導

中國一名母親為了展示女兒的獨立自主，絲毫不顧女兒已經6歲，直接將女兒洗澡的過程錄影，分享到網上有近百人的群組裡，而引發爭議。

從網上流傳的影片可見，這名6歲女童當時一絲不掛，正自己洗頭、清潔下體等，其中甚至還有從臀部拍攝到頭部的特寫，以及女童穿衣後的正面照，而這名媽媽也在群組內大讚女兒如今已能獨立洗澡、穿衣，令她十分驕傲。

然而，媽媽所分享的群組內成員高達百人，男男女女都有，而且不是每個人都相互認識，因此影片曝光後，立刻就有群組成員提醒母親相關行為並不妥當，但她卻認為「2個屁屁沒啥好看的」，更稱自己在親友群內「看過很多比這誇張的，沒當回事」，令不少網友相當無言。

更令人嘖嘖稱奇的是，這名媽媽雖然不介意向網友曝光女兒的裸體，卻教導女兒要「女大避父」，並對父女倆一起出遠門時，丈夫幫女兒洗頭，女兒卻沒穿衣服表示不滿。

女童洗澡的影片以及媽媽的言行在網上瘋傳後，掀起了對媽媽的批評聲浪。不少人抨擊媽媽侵犯了女兒的隱私權，並將女兒暴露在可能的危險中，甚至有網友指出，這種影片可能會被盜用並賣給戀童癖平台，「戀童癖可不管你正面還背面」、「是親媽不是繼母吧」、「有這樣的媽媽是孩子這輩子最大的災難」。

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