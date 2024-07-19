　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

創意私房會員墜樓亡！補習班負責人專教高中生　妻目擊他躺地崩潰

▲▼ 「創意私房」會員跳樓亡 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲ 補教班負責人為「創意私房」會員，遭檢警傳喚後，突然於今午在住處4樓墜落身亡 。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區今天（19日）發生一起墜樓意外。經查墜樓的男子為一家專教高中生的補習班負責人，同時為未成年色情影片網站「創意私房」會員，近日遭到檢方通知到案說明，並查扣電腦、硬碟等物。男子今天突然在住家4樓開窗墜落一樓，警方獲報立即通知救護車送往醫院急救，但經搶救1小時仍宣告不治，目前警方仍在釐清。

據了解，近期檢警全力偵辦偷拍未成年人色情影像網站「創意私房」，而新北市中和區某補習班負責人41歲蘇姓男子，為該網站會員，疑似下載、持有未成年色情影像，遭到警方鎖定，日前遭警方拘提，並查扣電腦、筆電及硬碟等相關證物，經檢方詢問後，蘇男返回中和住處。

今天中午11時許，與妻子同住的蘇男單獨在房間內，人在客廳的妻子突然聽見「碰」的聲響，連忙探出頭查看，發現蘇男墜落至1樓，當場崩潰立即通知警消前來救援，救護人員將命危的蘇男送醫，經急救仍宣告不治。警方進入房內，未發現有打鬥痕跡，而窗戶則大開，至於確切墜樓原因，警方仍在釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
陳重文求200萬交保被打臉　貪321萬續押理由曝
買生日蛋糕發霉！　大人吃3口「上吐下瀉」
信義區頭顱案！他曾報母失蹤　到場確認遺物
ETtoday獲銀響力新聞獎 　「偏鄉在宅醫療」得網路類即時
快訊／被前女友控性侵囚禁！型男機長142字回應了
雙颱恐接力生成！最新路徑預測出爐
創意私房會員墜樓亡！補習班負責人專教高中生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陳重文求200萬交保被打臉！涉「4大罪狀」貪321萬　續押理由曝

信義區頭顱案！婦去年走失「兒確認遺物」　將相驗頭骨確認身分

獨／暗潮洶湧！高雄警局公關主任懸缺未定　局長林炎田給答案了

快訊／被前女友控性侵囚禁！型男機長142字回應了：配合調查

創意私房會員墜樓亡！補習班負責人專教高中生　妻目擊他躺地崩潰

快訊／中和某補習班負責人「涉創意私房」！遭檢約談　今墜樓身亡

新北萬里「客運撞路邊小貨車」！　駕駛下車喊：精神不濟

蜂蜜不見了！高雄茶農調監視器抓賊　兇手竟是台灣黑熊

獨／無能數位部慘遭創意私房打臉　駭客怒發動毀滅攻擊刪除網站

快訊／野柳海洋公園停車場「20多歲騎士遭廂型車壓住」！送醫搶救中

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

金馬影帝這樣玩「誰是臥底」！　吳慷仁模仿周杰倫笑翻全場

超商8＋9

台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒　消防增援中

23歲上兵返家路慘死！騎紅牌重機對撞貨車肢體分離　奪命畫面曝

起床發現手被胖喵壓住　狂喊走開虎斑全程無視

女地勤扔行李箱「閃電6連摔」　國泰航空證實：已將員工調職

男躺超商冰櫃「安詳貌」　網友炸鍋：直接去太平間

陳重文求200萬交保被打臉！涉「4大罪狀」貪321萬　續押理由曝

信義區頭顱案！婦去年走失「兒確認遺物」　將相驗頭骨確認身分

獨／暗潮洶湧！高雄警局公關主任懸缺未定　局長林炎田給答案了

快訊／被前女友控性侵囚禁！型男機長142字回應了：配合調查

創意私房會員墜樓亡！補習班負責人專教高中生　妻目擊他躺地崩潰

快訊／中和某補習班負責人「涉創意私房」！遭檢約談　今墜樓身亡

新北萬里「客運撞路邊小貨車」！　駕駛下車喊：精神不濟

蜂蜜不見了！高雄茶農調監視器抓賊　兇手竟是台灣黑熊

獨／無能數位部慘遭創意私房打臉　駭客怒發動毀滅攻擊刪除網站

快訊／野柳海洋公園停車場「20多歲騎士遭廂型車壓住」！送醫搶救中

《繁花》迎大結局！胡歌：不想離開阿寶　「寶珠CP」唐嫣每看必哭　

陳重文求200萬交保被打臉！涉「4大罪狀」貪321萬　續押理由曝

熱氣球光雕音樂會2萬人嗨爆鹿野　宇宙人壓軸讚「臺東好棒」

打造永續城市！看見臺中的蛻變創新與綠能發展

第10屆台日交流高峰會in台南　黃偉哲：府會攜手為國際城市外交盡心力

跟著買就沒錯！開架藥妝店公開「熱銷洗髮精Top 5」

吳崢預測暫時處分今出爐「其實很好猜」？律師點出法界奇怪習慣

亞洲青棒賽9月在台灣　賽程安排3場地開打

中國買家香港買房！　成交額創30年新高

信義區頭顱案！婦去年走失「兒確認遺物」　將相驗頭骨確認身分

天空閃電劈向大樓頂端　彰化居民錄下驚心一刻！

社會熱門新聞

豐采520一坪60萬！卓冠廷曝地下室照：H型鋼彎了

即／北市信義區工人整地…「一顆頭顱」突滾出！

即／YTR型男機長涉強制性交　前女友提告

信義區驚見頭顱！警方垃圾堆中「再找到腿骨」

紅牌重機視角曝！23歲軍人時速183撞大貨車亡

爸癌末、媽長腫瘤！17歲女高中生苦撐求助

酒店妹「澎湖15天」賺8萬多　內行揭秘辛：3棟樓被攻陷

獨／數位部慘遭創意私房打臉　駭客怒發動攻擊刪除網站

蝦皮網拍2個月賣4000萬　28歲男拒繳219萬稅遭管收

即／遭前女友控性侵！YTR機長回應了：絕對沒有

即／桃園健行科大驚傳槍響　警下車猛開至少14槍

即／中和某補習班負責人「涉創意私房案」！　今墜樓身亡

補習班負責人涉性侵仍招生　屏縣強制拆除招牌

曾經的資優生17歲離世　師長教官霸凌逼他走絕路

更多熱門

相關新聞

獨／數位部慘遭創意私房打臉　駭客怒發動攻擊刪除網站

獨／數位部慘遭創意私房打臉　駭客怒發動攻擊刪除網站

台版N號房「創意私房」論壇堪稱台灣近年生產兒少性剝削未成年性愛及名人偷拍影像的罪惡淵藪，雖然台灣數位部主管的「財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）」經媒體多次報導批評後，最終在4月10日晚間六點，要求台灣網際網路業者針對「創意私房」（meitufang.com）執行網路停止解析等相關措施、TWNIC接獲衛福部相關公文後，當晚立即通報網路服務業者停止解析該網域。

補習班負責人涉性侵仍招生　屏縣強制拆除招牌

補習班負責人涉性侵仍招生　屏縣強制拆除招牌

軍人騎機車巷內遭撞飛　後座老父搶救8小時亡

軍人騎機車巷內遭撞飛　後座老父搶救8小時亡

檢警破解「創意私房」暗網紀錄　全台逮40多人

檢警破解「創意私房」暗網紀錄　全台逮40多人

補習班老闆涉性侵　被廢照竟繼續招生

補習班老闆涉性侵　被廢照竟繼續招生

關鍵字：

中和補習班創意私房

讀者迴響

熱門新聞

川普喊「衝突陰影籠罩台灣」　三戰瀕臨爆發

豐采520一坪60萬！卓冠廷曝地下室照：H型鋼彎了

即／北市信義區工人整地…「一顆頭顱」突滾出！

即／YTR型男機長涉強制性交　前女友提告

蘿拉惡行全公開！耶嫩不忍全說了

信義區驚見頭顱！警方垃圾堆中「再找到腿骨」

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」

北韓5女高中生「看韓劇」被判無期徒刑！

Jessi舞台走光露點　大螢幕全轉播嚇到爆粗

大S具俊曄帶子女去遊樂園　素顏照曝光

凌晨5點報案「家裡全是飛蟲」　警秒懂！急召救護車救援

快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！　享壽78歲

北區50嵐「超頂2飲品要下架了！」一票人崩潰

紅牌重機視角曝！23歲軍人時速183撞大貨車亡

爸癌末、媽長腫瘤！17歲女高中生苦撐求助

更多

最夯影音

更多

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

金馬影帝這樣玩「誰是臥底」！　吳慷仁模仿周杰倫笑翻全場

超商8＋9

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面