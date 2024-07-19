創意私房會員墜樓亡！補習班負責人專教高中生　妻目擊他躺地崩潰

▲ 補教班負責人為「創意私房」會員，遭檢警傳喚後，突然於今午在住處4樓墜落身亡 。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區今天（19日）發生一起墜樓意外。經查墜樓的男子為一家專教高中生的補習班負責人，同時為未成年色情影片網站「創意私房」會員，近日遭到檢方通知到案說明，並查扣電腦、硬碟等物。男子今天突然在住家4樓開窗墜落一樓，警方獲報立即通知救護車送往醫院急救，但經搶救1小時仍宣告不治，目前警方仍在釐清。

據了解，近期檢警全力偵辦偷拍未成年人色情影像網站「創意私房」，而新北市中和區某補習班負責人41歲蘇姓男子，為該網站會員，疑似下載、持有未成年色情影像，遭到警方鎖定，日前遭警方拘提，並查扣電腦、筆電及硬碟等相關證物，經檢方詢問後，蘇男返回中和住處。

今天中午11時許，與妻子同住的蘇男單獨在房間內，人在客廳的妻子突然聽見「碰」的聲響，連忙探出頭查看，發現蘇男墜落至1樓，當場崩潰立即通知警消前來救援，救護人員將命危的蘇男送醫，經急救仍宣告不治。警方進入房內，未發現有打鬥痕跡，而窗戶則大開，至於確切墜樓原因，警方仍在釐清。

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