撞衫朴涎鎮？韓公開奧運隊服　中國網友狠酸：是《黑暗榮耀》囚服？

▲南韓9日在首爾市松坡區奧林匹克公園公開巴黎奧運隊服，選手和官員們身穿藍色制服、揮舞國旗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

2024巴黎奧運將於今年7月26日盛大開幕，除了身為全球時尚大國的東道主法國隊以外，日本、南韓、台灣（中華隊）隊服受外界矚目，然而南韓此次由時尚品牌設計的進場隊服卻慘遭中國網友留言訕笑，因為本來是展現青春朝氣的藍色隊服，居然在外觀上和《黑暗榮耀》朴涎鎮的囚服撞衫。

根據韓媒《中央日報》，隨著2024巴黎奧運即將盛大開幕，南韓隊的隊服也於近期正式公開，然而中國社群媒體所經營的新聞平台「掌聞視訊」卻在影片報導中，引述中國當地網友的看法，認為南韓國家隊的隊服看起來十分穢氣，因為竟然和爆紅韓劇的角色人物撞衫。

掌聞視訊在報導影片標題寫道「巴黎奧運會韓國代表團制服引爭議，網友吐槽：神似研珍（即霸凌女主角的朴涎鎮，由林智妍、辛叡恩飾演）囚服」。

▲中國網友們認為，南韓巴黎奧運制服和「黑暗榮耀」朴涎鎮的囚服撞衫。（圖／翻攝自韓網）

報導指出，自從南韓代表團7月9日公開了20224巴黎奧運會制服設計後，藍色奧運專用禮服的設計便迅速在中國網友間掀起熱烈討論。部分網友們認為，制服因為添加了南韓國旗「太極旗」而顯得相當掉價。

中國網友不留情面批評，「這是制服？難道他們的工廠倒閉了？顯得好土、特別廉價，他們參加奧運就是為了增添大家的樂子吧」、「這真的太韓國了」；甚至還有網友表示，南韓代表隊的制服根本就和Netflix韓劇《黑暗榮耀》朴涎鎮入獄後所穿的囚服撞衫。

據悉，南韓隊進場服由頗具代表性的線上時尚自我品牌「Musinsa Standard」所設計，以藍色展現出青春蓬勃的朝氣和運動員積極進取的精神，上衣和下裝採用夏季羊毛面料製成，西裝襯裡的印花圖樣源自韓國傳統的高麗青瓷，從傳統宮廷服飾腰帶獲得靈感，凸顯傳統韓國之美。

除了今年夏季的巴黎奧運南韓隊隊服，Musinsa Standard也曾於去年杭州亞運時設計製作南韓代表隊服。

對此，南韓網友們則是不甘示弱回嗆，「中國隊此次的奧運隊服還不是看起來像端盤子的服務生」。