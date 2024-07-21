天人永隔報仇不嫌晚！老婦同意媳婦「開棺焚屍」　公婆屍骨化碎塊

▲南韓日前竟然發生《破墓》真人版。（圖／車庫娛樂提供）

記者羅翊宬／編譯

南韓驚悚電影《破墓》呈現出傳統薩滿宗教信仰，劇中人物開挖風水有疑慮的祖墳。然而在現實生活中，竟然真的有80多歲的婆婆和60多歲的媳婦，前往祖墳「開棺剖屍」，不僅當場將死去公婆的屍骨拿來高溫焚燒，甚至恣意破壞。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓法律界人士今（21）日指出，春川地方法院原州分院刑事1單獨庭最近針對上述離譜的焚屍案進行判決，判處66歲的A某（媳婦）、85歲的B某（婆婆）10個月有期徒刑、2年緩刑，至於從該對婆媳收取錢財作為開棺代價的82歲C某，則是獲判有期徒刑4個月、1年緩刑。

報導指出，自從B某的丈夫（A某的公公）離世一個月後，A某終於不忍了，連忙慫恿婆婆B某，和C某一行人於2021年3月31日前往位於江原特別自治道原州市貴來面的祖墳，在「破墓」挖掘公婆所葬身的祖墳後，將公婆的遺體移至溫室塑膠棚後，點燃丁烷瓦斯行火葬，並以石塊和鐵棍恣意破壞。

C某獲取15萬韓元（約新台幣3540元）。

法官指出，儘管A某主導整起事件的發展，且婆婆B某在法庭上辯稱從未插手媳婦主導的事物，但B某身為家庭德高望重的長輩，必須在此事上負起責任。