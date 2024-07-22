新幹線維護列車凌晨碰撞、脫軌　名古屋至濱松段全線停駛

▲日本東海道新幹線22日發生擦撞、脫軌事故。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

日本東海道新幹線今（22）日凌晨發生碰撞、脫軌事故，2列用於鐵道維修的專用工程列車互相發生碰撞，不僅導致列車脫軌，更造成其中一名駕駛人員的額頭受到輕傷，因此從名古屋站到濱松站之間的路段目前為停駛狀態，預估修復工作可能持續至傍晚。

根據《日本放送協會》，東海道新幹線位於豐橋站與三河安城站之間的路段，於22日凌晨3時30分（台灣時間凌晨2時30分）發生維修用列車碰撞事故，事發地點位於愛知縣蒲郡市，一輛用於鋪設鐵軌道碴的維修用車輛，突然撞上另一列維修車輛，導致兩輛列車因此出軌。

其中一輛列車的駕駛人員額頭受到輕傷。

受此影響，東海道新幹線從首班車起持續停駛，直到現在為止，濱松站至名古屋站之間的上下行線列車依舊停駛；至於和山陽新幹線之間的「直通運轉」也宣布暫停行駛。

JR東海表示，由於兩列維修用車輛在出軌後已無法在鐵軌上行駛，因此事故現場的修復作業預估將持續至傍晚後才會結束，修復作業結束後才會恢復該路段營運。