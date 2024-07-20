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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普前國安顧問指「台國防支出應提高」　綠委曝數據：比歐日略高

▲▼ 美國前總統川普16日連續第2晚現身共和黨全代會會場。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜冠霖／台北報導

近日共和黨總統參選人川普被問到是否協防台灣時說，台灣應付防衛費用給美國；另外，川普任內擔任國安顧問的歐布萊恩說，台灣國防預算應提高至GDP5%。對此，綠委王定宇表示，相信他是好意，但歐布萊恩現在沒有一官半職，是以一個民間友人身分給良善建議，從馬英九政府時期國防預算大概3500億、經過蔡政府8年到6000億，成長幅度高達60%，不管是預算總額還是GDP占比，都顯示台灣對自身安全的重視。

近日共和黨總統參選人川普被問到是否協防台灣時說，台灣應付防衛費用給美國；另外，川普任內擔任國安顧問的歐布萊恩說，台灣應增加國防支出，展現防衛的意志。多位共和黨議員們表示，台灣是美國軍售的最大買家之一，也是華府盟友的完美典範，相信川普政府將繼續堅定挺台。

對此，王定宇指出，若把特別預算跟國防年度預算合併計算，國防預算GDP占比從過去長年在2%左右成長到2.5%上下，台灣對國家安全的重視確實有反應在預算編列上，把歐布萊恩的話當作美方朋友希望台灣更重視自身安全，面對中國威脅，台灣站在同一線，對於自己安全要負起責任、展現決心，盟友包含美國等，協助時才會相輔相成、自助而後人助。

王定宇強調，不用執著在歐布萊恩所說的5%，日本同樣遭受中國威脅，國防預算增加30%、來到GDP占比1.6%、歐盟面對俄羅斯入侵烏克蘭也陸續調高國防預算占比到2%，台灣比北約、日本都略高。當然，台灣的量體面對中國威脅不是比經費，而是展現決心、提高自我防衛能力。

國防預算部分，王定宇指出，蔡英文對國防重視，不管是預算總額還是GDP占比，都顯示台灣對自身安全的重視，也回應歐布萊恩、川普的呼籲，那句話Taiwan should pay the U.S. for defense. 是要台灣對自己防衛負起該負責任，這是應該的，自助而後人助，台灣會重視自身安全，跟國家盟友合作也不會間斷，自由民主在第一島鏈的合作是不可逆、不可斷的。

王定宇表示，對於這些國際友人的建議，都感謝好意，也會用真實數字來回應，台灣展現自我防衛決心，增加國防預算的投資上，台灣在國際其實是排在前面。

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