川普前國安顧問指「台國防支出應提高」　綠委曝數據：比歐日略高

記者杜冠霖/台北報導

近日共和黨總統參選人川普被問到是否協防台灣時說,台灣應付防衛費用給美國;另外,川普任內擔任國安顧問的歐布萊恩說,台灣國防預算應提高至GDP5%。對此,綠委王定宇表示,相信他是好意,但歐布萊恩現在沒有一官半職,是以一個民間友人身分給良善建議,從馬英九政府時期國防預算大概3500億、經過蔡政府8年到6000億,成長幅度高達60%,不管是預算總額還是GDP占比,都顯示台灣對自身安全的重視。

對此,王定宇指出,若把特別預算跟國防年度預算合併計算,國防預算GDP占比從過去長年在2%左右成長到2.5%上下,台灣對國家安全的重視確實有反應在預算編列上,把歐布萊恩的話當作美方朋友希望台灣更重視自身安全,面對中國威脅,台灣站在同一線,對於自己安全要負起責任、展現決心,盟友包含美國等,協助時才會相輔相成、自助而後人助。

王定宇強調,不用執著在歐布萊恩所說的5%,日本同樣遭受中國威脅,國防預算增加30%、來到GDP占比1.6%、歐盟面對俄羅斯入侵烏克蘭也陸續調高國防預算占比到2%,台灣比北約、日本都略高。當然,台灣的量體面對中國威脅不是比經費,而是展現決心、提高自我防衛能力。

國防預算部分,王定宇指出,蔡英文對國防重視,不管是預算總額還是GDP占比,都顯示台灣對自身安全的重視,也回應歐布萊恩、川普的呼籲,那句話Taiwan should pay the U.S. for defense. 是要台灣對自己防衛負起該負責任,這是應該的,自助而後人助,台灣會重視自身安全,跟國家盟友合作也不會間斷,自由民主在第一島鏈的合作是不可逆、不可斷的。

王定宇表示,對於這些國際友人的建議,都感謝好意,也會用真實數字來回應,台灣展現自我防衛決心,增加國防預算的投資上,台灣在國際其實是排在前面。