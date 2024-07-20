川普遭槍擊「後方女子」行為詭異　身份疑曝光大有來頭

▲川普遭槍擊時，後方的白衣女子（紅圈處）行為異常，掀起網路熱議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

共和黨參選人、美國前總統川普（Donald Trump）13日在賓州的造勢演說時，遭20歲男子克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）槍擊暗殺未遂，導致他右耳擦傷，大難不死，震驚全世界。事發當下，一名坐在川普後方的女子，因可疑行為引起網路討論，如今該名女子身分遭起底，疑似為FBI探員簡妮迪古塞比（Janeen DiGuiseppi）。

綜合外媒報導，川普13日在演說時，忽然槍聲響起，被子彈掃過的川普緊急摀著耳朵，現場尖叫聲連連。而根據媒體影片顯示，一名坐在川普正後方的女子行為可疑，她穿露肩白色上衣、戴黑色墨鏡，聽到槍聲當下她蹲下來，接著起身拿起手機拍攝，過程相當冷靜。影片在X、抖音等社群平台瘋傳，引發諸多陰謀論，有人指該名女子露出詭異笑容，似乎還朝向狙擊擊手的方向看，好像她早就知道會有大事發生。

如今，這名神祕女子的身分遭起底，媒體人兼網路名人唐盧克雷（Dom Lucre）今（19日）在X平台轉發一段抖音影片，指出該名女子是FBI內部威脅辦公室助理主任簡妮迪古塞比。

▲網友起底，神祕女子是FBI內部威脅辦公室助理主任簡妮迪古塞比。

根據FBI去年8月的新聞稿介紹，迪古塞比是空軍退伍軍人，從1999年開始擔任FBI特工，她在FBI的第一個職位，是在鹽湖城分局負責處理暴力犯罪、毒品和公共貪腐案件。之後擔任多個重要職位，包含阿富汗喀布爾的FBI生物識別領導人、紐約奧爾巴尼分局的特別探員負責人等。去年被任命擔任FBI內部威脅辦公室助理主任，任務包括情報和監視。



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