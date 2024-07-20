颱風下周四最靠台灣　專家示警「連3天風雨最大」

▲準颱風上午8時最新位置及路徑預測 。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

今天(20日)有機會雙颱共舞，陸續生成「凱米」、「巴比侖」颱風，氣象專家吳聖宇表示，菲律賓東方熱帶系統將朝台灣附近前進，預計下周三、下周四掠過台灣東北方海域，下周四最靠近台灣，下周三到五風雨最大，可能下周一就會發布海警。

天氣風險氣象部經理吳聖宇表示，目前在菲律賓東方以及南海各有一個熱帶性低氣壓，都有機會在今天(20日)增強為輕度颱風，南海的這一個預估會往海南島移動，對台灣天氣沒有影響，菲律賓東邊這一個要特別注意，隨太平洋高壓下周東退，未來將朝向西北轉北的方向往台灣以東海域靠近，有機會在下周三、四(24日～25日)這兩天掠過台灣東北方海域，往大陸浙江移動，對台灣天氣勢必造成影響，程度得看接近距離而定。

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吳聖宇指出，依目前的預報，周末到下周一(20日～22日)這個颱風對台灣天氣還沒有明顯影響，不過下周一開始北部、東半部沿海的風浪就有逐漸增強的趨勢，長浪也可能開始抵達，氣象署也有可能發布海上颱風警報。下周二起颱風外圍環流開始影響台灣，北部、東半部有短暫陣雨，中南部午後仍有熱對流雷雨，各地沿海風浪逐漸加大，北部、東半部沿海陸地陣風也將開始增強，至於是否會發布陸上颱風警報仍有待觀察。

▲準颱風上午8時最新位置及路徑預測 。（圖／氣象署提供）

下周三颱風進入東部海面，持續受其外圍環流影響，吳聖宇表示，西半部、東北部有陣雨或短暫陣雨，並有較大雨勢，花東進入背風面，降雨機會相對下降，各地沿海風浪大，北部、東北部地區有較強陣風出現機會。

吳聖宇指出，下周四颱風最接近台灣，將在台灣東北方海域通過，西半部、東北部持續有陣雨，有局部豪大雨發生機會，花東位於背風面，雨勢仍較小，要留意是否有焚風出現的情況，各地沿海及陸地上都有較強陣風機會，尤其北部、東北部較為靠近颱風，風力將會比較強。下周五颱風趨向大陸浙江逐漸遠離，颱風警報將解除，台灣附近轉西南風，中南部及台東地區仍有短暫陣雨或雷雨，且局部較大雨勢，北部降雨將減小。

周末期間(27日～28日)台灣附近為西南到偏南風環境，水氣較多，中南部、花東地區持續有短暫陣雨或雷雨，北部、東北部一帶午後也會有熱對流雷雨出現，要留意局部較大雨勢發生可能，要一直等到29日過後，太平洋高壓增強西伸，天氣才會再度穩定下來，恢復原本夏季天氣型態。

吳聖宇提醒，下周有颱風影響台灣的機會很高，但影響程度還要觀察，越靠近台灣影響越大，影響最大的時間預期會落在24日到26日下周三到下周五這段期間，要做好防颱準備，避免前往山區或危險區域活動。