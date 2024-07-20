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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

共和黨全代會「川普提名演說」壓軸　觀選團曝最常提關鍵字是「中國」

▲▼外交部跨黨派代表團觀禮「2024共和黨全國黨代表大會」。（圖／民進黨提供）

▲外交部跨黨派代表團觀禮「2024共和黨全國黨代表大會」。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

「2024共和黨全國黨代表大會」美國時間18日落幕，由共和黨總統候選人川普（Donald Trump）壓軸提名演說，表明將讓美國再次偉大。外交部跨黨派代表團觀察，川普提到衝突陰影籠罩台灣和亞洲，也再次強調來自中國的競爭及因應方式。代表團指出，四天的共和黨全代會中，中國是最常被提起的關鍵字之一，共和黨積極應對中國競爭的立場並沒變化。共和黨黨綱小組成員楊瓊安也重申共和黨堅定挺台立場。

民進黨主席特助陳明真、新北市議員陳乃瑜、高雄市議員邱俊憲、青年部主任阮俊達、駐美代表處主任蕭舜文參與外交部跨黨派代表團。對於川普演說，駐美代表處主任蕭舜文指出，川普發表的演說廣受矚目。整體而言，川普強調他是為了整個國家競選總統，不是半個美國，呼籲修復選舉造成的美國社會分歧，基於共同命運一致團結向上。演說內容大多呼應日前發布的共和黨2024黨綱，主張降低通貨膨脹、創造就業機會、確保邊境安全。

在國際議題部分，川普提到衝突陰影籠罩台灣和亞洲，也再次強調來自中國的競爭及因應方式。蕭舜文觀察，在一連四天的共和黨全代會中，中國是最常被提起的關鍵字之一，共和黨積極應對中國競爭的立場並沒變化。

代表團也拜會前美國國務院教育與文化助卿羅伊斯（Marie Royce）及前美國在台協會台北辦事處處長楊甦棣（Stephen Young）胞姊楊瓊安（Joanne Young）兩位共和黨全代會代表。

楊瓊安擔任黨綱小組成員，重申共和黨堅定挺台立場。蕭舜文答覆共和黨黨綱中強調的「和平靠實力」嚇阻戰略，以及提升國防和基礎建設等主張，均為台美未來可合作的優先要務。羅伊斯則提及自己訪台超過10次，與丈夫前美國聯邦眾議院外交委員會主席Ed Royce都相當喜愛與支持台灣，樂見台灣組成跨黨派的代表團來美國觀選，包括民進黨、國民黨、民眾黨，對外共同深化台美關係就是團結的表現。

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