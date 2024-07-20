氣象署最快下周一發海警　專家曝「2關鍵」暴風圈可能觸陸

▲菲律賓東方熱帶系統暴風圈可能到達時間及機率。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

今天(20日)有機會雙颱共舞，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD05、南海熱帶低壓TD04最快今天可能陸續生成「凱米」、「巴比侖」，其中菲律賓東方熱帶系統朝台灣北部海面前進，下周三、四最靠近台灣，氣象署不排除最快下周一發布海警。

氣象署預報員林定宜表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD05今將生成颱風，將往西北西轉西北，再轉北北西方向移動，朝台灣北部海面前進，預計下周三、下周四最接近台灣，接近台灣時強度已經增強為中颱以上，且暴風圈會擴大，影響台灣最明顯時間則是下周三和下周四。

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林定宜指出，氣象署不排除最快下周一就會發布海上警報，因後續還有不確定性，仍可能有變數，未來暴風圈擴大是否觸陸和發布陸警還要觀察。

▲準颱風預測路徑。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則指出，菲律賓東方熱帶系統直接侵襲或登陸台灣的機率仍然是「中偏低」，但暴風圈有機會擦過東部海域及北部海域，如果颱風再強一點、暴風圈再大一點，或是高壓強一點，讓颱風稍微偏西靠近台灣一點，暴風圈就會碰到陸地了。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前這條路徑下周三到下周四外圍環流會影響台灣及各地山區，颱風北上後會短暫帶動西南風增強，還不到西南氣流程度，中、南部仍會持續降雨，天氣相當不穩定。不過再次強調，路徑變數仍大，天氣好壞、風雨程度，要看颱風距離而定，再觀察2天左右會比較明朗。